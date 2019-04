Schulterschluss für digitale Überflieger

OÖN vergeben mit ihren Partnern im Herbst erstmals den "Digital Award"

Gemeinsam wird digitalen Vorreitern eine Bühne bereitet: Uni-Rektor Meinhard Lukas, Landesrat Markus Achleitner, Michael Rockenschaub (Sparkasse), Chris Müller (Tabakfabrik) und Gerald Mandlbauer (OÖN). Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Lasst uns Linz zur Digitalstadt machen!" Also sprach Chris Müller, Geschäftsführer der Tabakfabrik, und kurz darauf hatte eine Idee der OÖNachrichten ihre passende Bühne gefunden: Im Herbst vergeben die OÖN mit der Tabakfabrik erstmals den "Digital Award". In mehreren Kategorien werden Menschen ausgezeichnet, die in diesen Bereichen Außergewöhnliches leisten. Und die Idee hat bereits Fahrt aufgenommen, wichtige Partner sind an Bord: die Johannes-Kepler-Universität mit Rektor Meinhard Lukas, das Land Oberösterreich mit Landesrat Markus Achleitner, die Sparkasse mit dem Vorstandsvorsitzenden Michael Rockenschaub und die Stadt Linz mit Bürgermeister Klaus Luger. Mit OÖN-Chefredakteur Gerald Mandlbauer und Chris Müller wurde nun der Schulterschluss besiegelt.

