Schauspieler Bradley Welsh in Edinburgh erschossen

EDINBOURG. T2-Trainspotting-Darsteller wurde nur 42 Jahre alt

"T2 - Trainspotting"-Darsteller Bradley Welsh in Edinburgh erschossen Der britische Schauspieler und Ex-Boxer Bradley Welsh (42) ist laut Medienberichten am Mittwoch in Edinburgh (Schottland) erschossen aufgefunden worden.

Bekannt wurde er für die Darstellung eines Gangsterbosses in Danny Boyles "T2 - Trainspotting" (2017). Die näheren Umstände seines Todes sind noch nicht bekannt. Edinburgh. Trotz Namensgleichheit war Welsh nicht mit "Trainspotting"-Autor Irvine Welsh verwandt, allerdings mit ihm befreundet. Vor seinem Auftritt in "T2" hatte er keine Schauspielerfahrung. Er betrieb eine Boxhalle in der schottischen Stadt.

