Österreich rutscht bei Pressefreiheit ab: "Das Land verliert seine weiße Weste"

Mahnt nicht ein Dr. Reinhold Mitterlehner in seinem Buch: "Haltung: Flagge zeigen in Leben und Politik" bereits davor, was hier in unserem Land geschieht kommt immer näher an eine Diktatur denn einer demokratischen Entwicklung.



Ja, es sind die kleinen Dinge, welche zu klein sind für eine große Empörung, aber eine stetige Änderung des Bewusstseins hervorrufen, ohne dass man es merkt. So lange, bis es auf einmal zu spät ist, was die Warner gesagt haben.



"Ja das haben wir nicht gewußt" lautet dann die als Entschuldigung genommene Unverantwortlichkeit.