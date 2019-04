Neue musikalische Verstärkung für den OÖN-Konzertsommer

Nur noch 65 Tage, dann startet endlich der OÖN-Konzertsommer auf Burg Clam in seine 29. Saison. Auch heuer spielt das musikalische Programm auf der legendären Meierhofwiese im unteren Mühlviertel alle Stückln.

Ina Regen gastiert am 23. Juni im Vorprogramm von Bryan Adams. (Schwarzl) Bild: Alexander Schwarzl

Von Bryan Adams über Rod Stewart, Sting und ZZ Top bis hin zu den Scorpions und den heimischen Größen Seiler & Speer und EAV reicht heuer die exquisite Bandbreite (siehe auch Kasten unten).

Jetzt gibt’s weitere musikalische Verstärkung für die Superstars des Konzertsommers. Ob sich die Gallspacher Senkrechtstarterin Ina Regen schon "Wie a Kind" auf den "Summer of ‘69" freut, ist nicht bekannt. Fix ist aber, dass die 34-Jährige am 23. Juni im Vorprogramm des Kanadiers auftreten wird. Im Vorjahr verzauberte sie in Clam bereits tausende Fans von James Blunt mit ihren ehrlichen und emotionalen Liedern.

Doppelte Unterstützung

Gleich doppelte Unterstützung bekommen ZZ Top und Foreigner am 29. Juni. Nämlich zum einen in Form des oberösterreichischen Soul-Rock-Quartetts Sterns Soul *H* rund um Frontmann und Gitarrist Mario Sterns. Zum anderen durch die Schweden von The Night Flight Orchestra, die mit ihrem lässigen, klassischen Seventies-Rock’n’Roll die Zuschauer perfekt auf die Headliner des Konzertabends einstimmen werden.

Ähnlich wie Ina Regen sind auch Sergeant Steel keine Unbekannten beim OÖN-Konzertsommer auf Burg Clam. Musikalisch könnte die Hardrock-Partie aus Oberösterreich allerdings nicht weiter entfernt von Frau Regen sein. Kein Problem, als Vorband von Europe und den Scorpions am 2. August werden die Sergeants sicher einen tadellosen Anheizer-Job erledigen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema