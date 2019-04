Nach ORF-Zensur legen Maschek nach

"Der Streisand-Effekt": In der jüngste Maschek-Folge, ausgestrahlt am Dienstagabend in Willkommen Österreich, nehmen die Satiriker Bezug auf die Ereignisse der Vorwoche.

Prohaska beichtet Weichselbraun sein Geheimnis – am Ende weiß es die ganze Welt. Bild: Screenshot Youtube

Groß war die Aufregung im Netz, als der ORF vergangene Woche eine Folge der satirischen Synchronsprecher aus seiner TVThek nahm und von allen anderen digitalen Kanälen verschwinden ließ. Wie berichtet hatten Maschek ORF-Sportreporter Ernst Hausleitner bei der Begrüßung von Vizekanzler Heinz-Christian die Worte "Vom Neonazi zum Sportminister" in den Mund gelegt.

Stunden später wurde die Folge wieder online gestellt, allerdings wurde die offenbar bedenkliche Sequenz mit einem "Piep"-Ton unterlegt. Über die genauen Hintergründe herrschte Stillschweigen. "Der sendungsverantwortliche Unterhaltungsredakteur hat es verabsäumt, die Passage vorab rechtlich prüfen zu lassen", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme des ORF.

Video: Die strittige Passage wurde in der Vorwoche mit einem "Piep"-Ton unterlegt

"Dem Tatsachensubstrat entsprechend"

Der Welser Peter Hörmanseder, der die Aussage getätigt hatte, konnte die Kritik nicht nachvollziehen. "Ich persönlich finde meine im Maschek-Kontekt getätigte Aussage 'Vom Neonazi zum Sportminister, eine typische österreichische Karriere' nach wie vor dem Tatsachensubstrat entsprechend angebracht. Wir erfinden zwar unsere Geschichten, aber die Geschichten finden auch uns", äußerte er sich auf Twitter zu den Vorwürfen.

Eine Klage würde er in Kauf nehmen. "Ich merke erneut an, dass ich von meiner persönlichen Einschätzung spreche. Da ich die Person bin, die den Satz getätigt hat, würde im Fall einer Klage auch ich als Person geklagt werden. Dieses Risiko wage ich. Der ORF als Sender darf andere juristische Einschätzung haben", heißt es in einer Stellungnahme weiter.

Bis die "bereinigte" Version vorherige Woche online ging, prangte an Stelle des Videos ein Insert: "Aus rechtlichen Gründen kann dieser Teil der Sendung hier leider nicht gezeigt werden". Eben diesen Schriftzug verwendeten Maschek auch in ihrem aktuellen Beitrag für "Willkommen Österreich", der als Seitenhieb auf die Ereignisse der Vorwoche verstanden werden kann.

Streisand rührt Prohaska zu Tränen

Die jüngste Folge erschien unter dem Titel "Der Streisand-Effekt" und beschreibt anhand von Herbert "Schneckerl" Prohaskas Geheimnis ("Ich kann auf kein Barbara Streisand-Konzert gehen, ohne zu weinen"), wie der Versuch, unliebsame Information zu unterdrücken oder entfernen zu lassen, nach hinten los geht und genau das Gegenteil erreicht, nämlich noch mehr öffentliche Aufmerksamkeit. Ein Phänomen, dass Maschek spätestens seit der Vorwoche bekannt sein dürfte.

Aktuelle Maschek-Folge hier nachsehen:

Maschek: Der Welser Peter Hörmanseder, Robert Stachel, Ulrich Salamun sind seit 20 Jahren als satirische TV-Synchronsprecher erfolgreich. Populär haben sie ihre Auftritte in der ORF-Show "Willkommen Österreich" gemacht, wo maschek meist im Duo auftritt und dem aktuellen politischen Geschehen mit spitzer Zunge einen neuen Ton verleit.

Ihre Satire-Videos erfreuen sich regelmäßig auch in Sozialen Medien großer Beliebtheit. 2012 wurde Maschek mit dem Mostdipf der OÖNachrichten prämiert.

