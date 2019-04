Kultur zu Ostern: Bahö in Taiskirchen, Tanz in Linz

Am 20. April findet das "Glory Sound Festival" mit folkshilfe im Innviertel statt, in Linz startet das Tanzhafenfestival mit der Produktion "LoSt".

Florian Ritt und seine Kollegen von folkshilfe werden in Traiskirchen einheizen. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Spritziger Reigen beim Linzer Tanzhafenfest

Vor fünf Jahren haben die Tänzerinnen Ilona Roth und Ulrike Hager begonnen, ihr Tanzhafenfestival in Linz zu verankern. Inzwischen ist es fester Bestandteil der oberösterreichischen Kulturszene. Heuer hat das Duo 17 Vorstellungen und zwölf Workshops in acht Spielstätten kuratiert und organisiert.

Den Auftakt bestreitet Editta Braun: Die Vöcklabrucker Choreografin und ihre Truppe spüren in „LoSt“ der Liebe in Zeiten von Parship und Tinder nach (20. April, Tribüne Linz, 19.30 Uhr). Anni Taskula und Gergely Dudás erörtern am 30. April im Posthof im Stück „Jessie & James“ die Fallstricke einer Paarbeziehung. Performances und Tanzstücke laden am 2. und 4. Mai ins Linzer Lentos ein, wo sich am 5. Mai beim Community Day verschiedene Kompanien präsentieren.



Info: 20. April bis 5. Mai, www.tanzhafenfestiva l.at

Glorreicher Sound und Bahö in Taiskirchen

Im Innviertel gibt es am 20. April ordentlichen „BAHÖ“. Denn beim dritten Glory Sound Festival in Traiskirchen im Innkreis führen die drei Oberösterreicher von „folkshilfe“, die bekanntlich mit ihrem Album „BAHÖ“ Fans und Kritiker gleichermaßen entzücken, die Hitliste der Auftritte an.

Weiters spielt bei dem vom Kulturverein Ohrstöpsl präsentierten Remmidemmi „Josh.“ auf, der mit „Cordula Grün“ den Sommerhit 2018 lieferte. Der dreifache Beatbox-Weltrekordler Fii wird bei den Besuchern ordentlich Stimmung verbreiten. Gleichzeitig werden drei Bühnen bespielt. 17 Künstler, Bands und DJs bilden einen Klangreigen von Rock über Synth-Pop und Acoustic-Punk bis hin zu House und Techno.

Selbstverständlich gibt’s wieder etwas fürs Auge, denn Sco T Visuals aus Passau wird als Licht- und Stimmungskünstler mit dabei sein.

Info: 20. 4., ab 18 Uhr , Sportanlage Taiskirchen im Ikr.; (Riederstr. 25), Karten: OÖN Linz, Wels, Ried/I., Tel. 0732 / 7805 805, www.glorysound.at

