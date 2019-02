Herausragende Kunst bis ins kleinste Detail

"Die großen Meister der Renaissance": Prächtige Schau mit Reproduktionen der besten Werke von Raffael, Michelangelo, Da Vinci und Botticelli in der Linzer Tabakfabrik.

Bild: Alexander Schwarzl

Ein bisschen Florenz, Venedig, Madrid, Rom, Dresden und Paris ist in Linz eingezogen. Die Ausstellung "Die großen Meister der Renaissance" versammelt ab heute die berühmtesten Motive der Kunsttitanen Leonardo da Vinci, Michelangelo, Sandro Botticelli und Raffaell. Es sind zwar "nur" originalgetreue Reproduktionen, die Wirkung ist jedoch gewaltig.

"So hautnah kannst du das nirgendwo sonst sehen", sagt Manfred Waba, künstlerischer Leiter der Schau, im Gespräch mit den OÖNachrichten. "Wir nehmen den Leuten die Schwellenangst, die Ausstellung ist für ein breites Zielpublikum gedacht. Aber auch für Fachleute ist es interessant."

Die Ausstellungsarchitektur schafft das passende stimmungsvolle Ambiente.

Monumentale Kunst für alle

Kunstinteressierte werden ohne große Einbußen die fehlende "Aura" des Originals verschmerzen, denn es gibt zwei große Vorteile gegenüber den Originalschauplätzen: In der Tabakfabrik sind die berühmtesten Werke der Früh- und Hochrenaissance alle vereint. Und es ist möglich, sie im Detail und in Ruhe zu betrachten. 60 Werke sind es insgesamt, das sind sechs mehr als in der Wiener Votivkirche, wo die Ausstellung im Vorjahr mit großem Erfolg gezeigt wurde.

"Ich kann hier hautnah an den Werken dran sein, ohne dass ich mich stundenlang anstellen muss und dann schnell durchgeschoben werde", sagt Waba. Im Vergleich zu den von Menschenmassen beinah verdeckten Werken im Louvre, den Vatikanischen Museen oder dem Prado ermöglicht diese Ausstellung eine eingehendere Betrachtung. Man kann sich etwa direkt unter den 5,17 Meter hohen "David" stellen und seine Größe unmittelbar erleben, ausführlich das Gesicht der "Mona Lisa" betrachten oder monumentale Gemälde wie Da Vincis "Das letzte Abendmahl" oder Raffaels "Schule von Athen" in all ihren Details erleben.

Auf Sitzbänken in der Kunst versinken.

Und, wie Waba weiter zu seinem Konzept sagt: "Eine der Grundideen der Ausstellung ist, dass man die Fresken (Deckengemälde, Anm.) auf den Boden holt, damit die Leute sie genau betrachten können." So sind in der Tabakfabrik nun neben den originalgetreuen Reproduktionen weltberühmter Gemälde auch Abbildungen von Fresken von Michelangelo zu sehen, die im Vatikan normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

Die Ausstellung ist in vier ineinander übergehende Bereiche gegliedert, die je einem der vier Künstler gewidmet sind. Ergänzend machen Videos, Texttafeln und ein Audioguide die Schau zu einem multimedialen Kunsterlebnis, das sowohl durch seine Monumentalität und Details beeindruckt als auch informiert. Waba: "Wir haben keinen Anspruch, eine große Kunstausstellung zu machen. Aber wir erfüllen dennoch einen kulturellen Auftrag, weil wir diese berühmten Werke den Menschen näherbringen."

Die berühmtesten Gemälde der Welt sind in der Tabakfabrik vereint.

Infos zur Ausstellung

"Die großen Meister der Renaissance" bis 12. 5. in der Linzer Tabakfabrik.

Öffnungszeiten: Mi. bis Mo., 10–18 Uhr. Ein Audioguide ist im Ticketpreis inkludiert (werktags 16,50 Euro, WE: 18,50 Euro).

OÖN-Ticket-Hotline: 0732 /78 05-805

Rabatt für OÖN-Leser: Am 16./17. 2. sowie 23./24. 2. erhalten OÖNcard-Inhaber 20 Prozent Rabatt, sonst 2 Euro Vergünstigung. Nur im Vorverkauf!

www.die-grossen-meister.com

Mit eigener Mona Lisa zur Ausstellung

Einladung an alle Schülerinnen und Schüler (Volksschule, Unterstufe, Oberstufe): Malt eure eigene Mona Lisa und gewinnt zusammen mit eurer ganzen Klasse einen Besuch in der Ausstellung "Die großen Meister der Renaissance" in der Linzer Tabakfabrik. Und so funktioniert es: Ob mit Ölkreide, Wasserfarben, Buntstiften oder digitalen Zeichenprogrammen, ist genauso einerlei wie Format, Material und die Genauigkeit, mit der die Vorlage nachempfunden wird. Es geht um das Entdecken und Entwickeln von Kreativität – also darum, aus Leonardo da Vincis Schöpfung etwas Eigenes, etwas Persönliches zu gestalten.

Schickt eure eingescannte "Mona Lisa" mitsamt Namen, Alter, Adresse und Telefonnummer bis einschließlich 17. März per E-Mail an diegrossenmeister@nachrichten.at und gewinnt für eure ganze Schulklasse einen Besuch in der Linzer Schau. Zusammen mit Manfred Waba, dem Kurator der Ausstellung, werden die besten Arbeiten ausgezeichnet. Eine Auswahl davon wird außerdem in den OÖNachrichten veröffentlicht.

