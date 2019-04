GoT: Tränen, Drachen – und eine folgenschwere Enthüllung

Vorsicht, Spoiler! So lief "Winterfell", die Auftakt-Folge zur achten und letzten "Game of Thrones"-Staffel.

Das Warten hat ein Ende: der Winter ist da! Eineinhalb Jahre mussten die Fans auf eine neue Folge von „Game of Thrones“ warten – und sie wurden nicht enttäuscht. Gespickt mit emotionalem Wiedersehen zwischen Fanlieblingen, einem wilden Drachenritt sowie einer Enthüllung, die alles verändern wird, feierte am Sonntagabend „Winterfell“, der feine Auftakt der achten und letzten Staffel, seine US-Premiere. Lediglich sechs Folgen umfasst die finale Staffel der auf den Romanen von George R. R. Martin basierenden Serie. Wenig Zeit also, um den epischen Kampf zwischen Gut und Böse – den Herrschaftshäusern von Westeros und den aus dem Norden einfallenden Untoten-Horden des „Nachtkönigs“ – zu einem Ende zu bringen.

Hetzen ließen sich die „Game of Thrones“-Macher in der 54-minütigen Auftaktfolge trotzdem nicht, im Gegensatz zu der oft überhastet erzählten siebten Staffel. Geschickt brachte „Winterfell“ die zentralen Protagonisten in der titelgebenden Festung zusammen. Speziell das Wiedersehen zwischen den Geschwistern Arya (Maisie Williams) und Jon (Kit Harrington) beziehungsweise zwischen Jon und Bran (Isaac Hempstead-Wright) gestalteten sich herrlich herzerwärmend und adäquat tränenreich.

Mit den Drachen Gassi geflogen

Deutlich frostiger fiel die Erstbegegnung von Sansa (Sophie Turner) und Daenyrys Targaryen (Emilia Clarke) aus. Letztere war nicht nur mit zwei riesigen Drachen – die in einer fulminant animierten CGI-Sequenz Gassi geflogen wurden –, sondern auch mit Herzerln in den Augen für Jon angereist. Die Keppeleien zwischen den Westeros-Varianten von Kate Middleton und Meghan Markle waren nicht nur amüsant anzusehen, sondern auch Fingerzeig. Denn das Misstrauen gegenüber Daenyrys beschränkt sich nicht auf die Schwägerin in spe, auch der Rest von Westeros hegt ambivalente Gefühle gegenüber der gachblonden Monarchin. Insbesondere Grantscherm Cersei Lennister (Lena Headey) will sie meucheln, ebenso wie neuerdings auch ihren Bruder Jamie (Nikolaj Coster-Waldau), der plötzlich in Winterfell auftaucht.

Seine eigenen Probleme hat Daenyrys’ Herzensbube Jon. Dieser erfährt in einer exzellent gespielten Szene von seinem besten Freund Sam Tarly (John Bradley) die Wahrheit über seine Abstammung. Eigentlich heißt Jon nämlich Aegon Targaryen und ist der rechtmäßige Erbe des Eisernen Thrones. Und Daenyrys ist seine Tante! Keine guten Voraussetzungen für die junge Liebe und den bevorstehenden Kampf gegen die Untoten...

