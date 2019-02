Diagonale: Großer Schauspielpreis für Minichmayr

Zum Auftakt des Diagonale Filmfestivals 2019 in Graz wird Birgit Minichmayr den Großen Schauspielpreis erhalten.

Birgit Minichmayr Bild: APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Die 1977 in Pasching geborene Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin wird den Preis – ein Kunstwerk gestaltet von Ashley Hans Scheirl – am 19. März persönlich entgegennehmen.

Das Diagonale-Publikum wird Ex-"Buhlschaft" Minichmayr auch auf der großen Kinoleinwand in einem Lang- sowie einem Kurzspielfilm sehen. So verkörpert sie in Emily Atefs mehrfach prämiertem Film "3 Tage in Quiberon" die beste Freundin von Romy Schneider. Im Wettbewerb der Diagonale ’19 kommt zudem der Kurzfilm "Die Sünderinnen vom Höllfall" von Veronika Franz und Severin Fiala zur Aufführung.

