Bieter-Wettstreit um Knödel aus Oberösterreich

Zwei Unternehmen aus Kirchdorf an der Krems gingen mit einem Investment aus der Puls-4-Start-Up-Show "2 Minuten 2 Millionen" heraus.

Werner Dilly präsentierte seine handgedrehten Knödel. Bild: Puls 4/Gerry Frank Photography

Handgemachte Knödel wie bei der Oma - das verspricht der Gründer der "Knödelwerkstatt", Werner Dilly aus Rosenau am Hengstpass. Der gelernte Koch produziert handgedrehte, tiefgekühlte Knödel und setzt dabei auf fünf Säulen: Nachhaltigkeit, Handwerk, Ehrlichkeit, Regionalität und Geschmack. 400.000 Stück hat das Team um Dilly im vergangenen Jahr gedreht, heuer sollen es 850.000 Knödel werden.

Zehn Geschmacksrichtungen - von Blunzn-Knödel über Speck-Grammel-Knödel bis zu vegetarischen Varianten - umfasst das Sortiment. Um dieses auch in die Supermärkte zu bringen, bat der 49-Jährige in der TV-Show um eine Finanzspritze von 50.000 Euro und war dafür bereit, zehn Prozent seines Unternehmens abzugeben.

Den Investoren von "2 Minuten, 2 Millionen" scheint es geschmeckt zu haben, denn um die runden Köstlichkeiten brach sogleich ein Bieter-Wettstreit los: Nachhaltigkeitsexperte Martin Rohla bot 75.000 Euro für 25,1 Prozent, für den selben Prozentsatz war der bekannte Winzer Leo Hillinger bereit, 85.000 Euro zu investieren. Übertrumpft wurden die beiden Angebote schließlich von Bauunternehmer Hans-Peter Haselsteiner, der 100.000 Euro für 26 Prozent anbot. Trotz flehender Bitten von Hillinger entschied sich Werner Dilly für den Deal mit Haselsteiner - "eine Herzensangelegenheit", wie der Gründer sagte. Darüber hinaus erhielt der Knödelproduzent das “Startup-Ticket” von Bipa, Merkur und Billa.

Bodenständig

Ebenfalls aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems, genauer aus Ried im Traunkreis, sind die Erfinder von "Näsch Terrassensysteme" zu Puls 4 gekommen, um ihr Produkt vor den Investoren zu präsentieren.

(Foto: Puls 4/Gerry Frank Photography)

Werner Fischer (r.) und Stefan Stinglmair bieten Terrassensysteme mit unsichtbaren Terrassenschrauben an. Mit "Näsch" werden die Bretter in deren Fugen montiert. Die Oberfläche der Holzdielen wird dadurch nicht beschädigt und kann somit nicht durch Wasser verfaulen oder splittern. Die Terrassen halten somit fast doppelt so lange, versprechen die Hersteller. Das Gründer-Duo forderte 20.000 Euro für zehn Prozent Beteiligung. Hans-Peter Haselsteiner und Martin Rohla waren überzeugt und boten jeweils 10.000 Euro für je fünf Prozent. Auch Mediashop-Chefin Katharina Schneider bot den beiden Oberösterreichern eine Zusammenarbeit an.

