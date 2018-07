Wider die Formel 1 bei den Jahreszeiten

"Ars Antiqua Austria" geht bei Vivaldis Klassiker eigene Wege.

Gunar Letzbor Bild: Bartoli

Eigentlich ist es nicht die ureigenste Domäne von Ars Antiqua Austria, sich mit etwas so Bekanntem wie Vivaldis "Vier Jahreszeiten" auseinanderzusetzen, aber das Konzert am Sonntag im Rahmen der Donaufestwochen Strudengau in der Stiftskirche Waldhausen zeigte, dass sich noch vieles in diesen vier Violinkonzerten entdecken lässt.

Gunar Letzbor schreibt im Programmheft einen durchaus sarkastischen Beitrag über Geschwindigkeitsorgien und wahre Wettbewerbe, wer denn die Läufe in Vivaldis wohl populärstem Werk noch rasanter und halsbrecherischer spielen kann.

Und da tut es dann ganz gut, wenn in diese Musik ein wenig Ruhe einkehrt. Ruhe, die nicht nur dem halligen Raum der Stiftskirche geschuldet ist, sondern auch die Musik dort hinlenkt, wo eigentlich der Ursprung zu sein scheint. Beinahe ist man geneigt, aufzuspringen und im Rhythmus das Tanzbein zu schwingen. Doch das, was sich bei den Formel-1-Geigern im Abrieb der Bögen ungehört verflüchtigt, muss hier umso präziser und klarer ausgespielt werden. Gunar Letzbor nimmt sich die Zeit zum Ausspielen ganz einfach. Dazu kommt, dass Ars Antiqua Austria nicht versucht, bestehende Interpretationsmuster nachzuahmen, sondern eigene Wege geht.

So ist der Anfang des Winters streng im Tempo, und die Achteln stampfen von Beginn an rhythmisch laut gegen die Kälte. Der Sommer erstickt fast an der Hitze, und der erste Satz scheint dabei ins Unendliche zu zerfließen. Das ist auf der einen Seite fein, da dadurch unglaubliche Pianissimoeffekte möglich werden, aber andererseits kommt man dabei fast an die Grenze, dass die Musik die Kontur ihrer Phrasen verliert und in einzelne Töne zerfällt.

Fazit: Eine stimmige neue Lesart der ersten vier Konzerte aus Vivaldis op. 8, die nicht die olympischen Gedanken des Schneller und Weiter prägt, sondern die nicht minder virtuos den musikantischen Ursprung dieser Musik trifft und wohltuend gegen den Strom exzentrischer Turbogeiger schwimmt.

Waldhausen: Konzert mit Ars Antiqua Austria, Donaufestwochen Strudengau, 29.7.

Tipp: Gunar Letzbors "Jahreszeiten" sind auf CD nachzuhören: Challenge Classics CC72700

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema