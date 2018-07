Wenn ausufernde Phantasie zum szenischen Overkill führt

"Zauberflöte": Lydia Steiers Inszenierung von Mozarts Oper bei den Salzburger Festspielen will mehr sein, als sie kann.

A. Shagimuratova (Die Königin der Nacht) und M. Peter (Tamino) Bild: APA/BARBARA GINDL

Mozarts Zauberflöte reizt Regisseure, über das Schikaneder’sche Libretto hinauszugehen. Lydia Steier verlegt ihre Salzburger Zauberflöte hinter die Fassade einer Familie um 1900 und lässt den Großvater seinen Enkeln die Geschichte erzählen. Sie erleben das gar nicht harmlose Märchen von außen und tauchen in die Handlung ein.

Hier zeigt Steier, dass sie kleinste Momente überzeugend umsetzen kann. Doch vor lauter Detailliebe geht der Überblick verloren. Spätestens, wenn die Zauberwelt des Sarastro sich als Zirkusgesellschaft entpuppt und sich die Ideale des sozialistischen Klassenkampfs hinter den Isis- und Osiris-Rufen verbergen, stellt sich die Frage, was diese Inszenierung, die sich in der Szenerie (Katharina Schlipf) allmählich zu verlieren droht, eigentlich will. Die Prüfungen sind Horrorszenen aus dem Ersten Weltkrieg, gegen die selbst die Zauberflöte machtlos ist. Wären nicht die drei hervorragenden Solisten der Wiener Sängerknaben und Klaus Maria Brandauer als famoser Erzähler, wäre vieles noch unverständlicher und fragwürdiger verlaufen. Denn auch musikalisch war diese Zauberflöte ein Experiment. Constantinos Carydis versuchte die Partitur gegen den Strich zu bürsten. Doch da spielten die Wiener Philharmoniker nicht mit und klangen stellenweise wie ein in historischer Aufführungspraxis unerfahrenes Ensemble. Die oft abrupten Temposchwankungen machten es den Sängern, die teilweise absolut fehlbesetzt waren, nicht leicht. Bariton Matthias Goerne ist bei all seiner Qualität kein tiefer Bass, der dem Sarastro stimmlich adäquat werden kann. Auch Christine Karg enttäuscht als farblose Pamina. Mauro Peter kommt als Tamino erst allmählich in Fahrt, seine einzige große Arie geht unter. Ilse Eerens, Paula Murrihy und Geneviève King sind keine harmonierenden Damen, aber auch zu wenig individuell. Adam Plachetka ist der zum Fleischhauer mutierte Papageno, dem jegliche Komik gestrichen wird. Maria Nazarova überzeugt als quirlige Papagena, während Michael Porter (Monostatos), Tareq Nazmi und Simon Bode als Priester und Geharnischte blass bleiben. Albina Shagimuratova hat eine fulminante Stimme, ihre Königin der Nacht klingt jedoch überwiegend nach teilnahmsloser Routine. Emotionen waren an diesem Abend weder szenisch noch musikalisch gefragt, sollten aber eigentlich Zentrum nicht nur des Mozart’schen Musiktheaters sein.

Fazit: Experiment geglückt – Patient tot… eine Zauberflöte, die mehr sein will, als sie kann, und gerade musikalisch wenig Festspielaufregung aufkommen lässt.

Salzburger Festspiele: Eröffnungspremiere mit Mozarts "Zauberflöte", 27. Juli

