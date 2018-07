Timmy Trumpet: Ein klassischer Trompeter, bis er den House entdeckt

Star-DJ Timmy Trumpet kommt am 1. November in die TipsArena.

Timmy Trumpet füllt weltweit die Hallen. Am 1. November gastiert der australische DJ in der Linzer TipsArena. Bild:

Lange bevor Timothy Jude Smith zu Timmy Trumpet mutieren sollte, machte er schon in jungen Jahren als großes Talent als klassischer Trompeter auf sich aufmerksam. Mit 13 wurde der Australier mit dem Titel "Jungmusiker des Jahres" bedacht, daraufhin nahm ihn Anthony Heinrich, der Leiter des Sydney Symphony Orchestra, persönlich unter seine Fittiche. Zwei Jahre später ging er, mittlerweile auch an der Jazzmusik interessiert, als führender Solotrompeter mit der australischen All-Star Stage Band auf Europatournee. Dann entdeckte er die House-Musik für sich und beschloss, DJ zu werden. Mit dabei hatte er immer seine Trompete, mittlerweile sein unverkennbares Markenzeichen bei Auftritten in großen Hallen und Stadien.

Heute zählt der 31-Jährige, mit vielen Awards ausgezeichnet, längst weltweit zu den Stars seiner Zunft. Sein Durchbruch gelang ihm im April 2014 mit der Single "Freaks". Im Rahmen seiner aktuellen Welttournee gastiert Timmy Trumpet am 1. November in der Linzer TipsArena.

Der Vorverkauf startet morgen, Donnerstag, um 9 Uhr bei den OÖNachrichten-Verkaufsstellen in Linz, Wels und Ried und unter der OÖN-Tickethotline 0732/7805-805.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema