Simpsons-Erfinder mit Mittelalterserie auf Netflix

Ab 17. August ist beim Streaming-Dienst Netflix die neue Mittelalter- und Fantasy-Serie "Disenchantment" ("Die Ernüchterung") zu sehen.

Matt Groening, Erfinder der Kultserie "The Simpsons", entführt dabei mit viel Liebe für Charakterzeichnung, reichlich absurdem Humor und Gespür für das richtige Timing ins Dreamland. Im verzauberten Königreich, wo sich die Abenteuer von der schlagfertigen und trinkfreudigen Prinzessin Bean und ihren Freunden entfalten, ist eben nichts so, wie es auf den ersten Blick scheint. Fährtensucher verlaufen sich, Zauberer sind mies in Kartentricks, und hässliche Monster können schon mal enge Verbündete sein.

Schmäh und Fantasy

In erster Linie geht es aber natürlich um pointierte Schmähs und ins Gegenteil verkehrte Annahmen über Magie, Geschlechterrollen und Fantasy-Must-haves. Zum Teil fühlt man sich in den zehn Folgen gar an Monty Pythons "Ritter der Kokosnuss" erinnert, wenn Dahinsiechende auf Holzkarren gewuchtet werden oder sich mystische Meerjungfrauen als agile Walrösser herausstellen.

Zeit sollte man der Serie in jedem Fall geben. Wie schon bei "Futurama" braucht es auch diesmal eine Weile, um sich an den neuen Ton zu gewöhnen. Dank der unzähligen Details, die das mehrmalige Sehen lohnen, sowie der im Original von Kapazundern wie Abbi Jacobson, Eric Andre, Nat Faxon oder Matt Berry mit ihren Stimmen zum Leben erweckten Charaktere ist "Disenchantment" aber definitiv einen Ausflug wert. Groenings Handschrift ist hier in jedem Bild und jedem Witz zu erkennen. Fans können also ohne Bedenken zugreifen. (apa)

