Neue Serie vom Simpsons-Schöpfer Matt Groening

Eine Prinzessin, die keine sein will und ein Dämon, der zwar böse, aber irgendwie auch liebenswert ist: In Matt Groenings neuer Serie "Disenchantment" wird mit vielen Mittelalter- und Fantasyklischees gespielt.

Prinzessin Bean im Dreamland Bild: Netflix

Was mit der gelben Familie aus Springfield schon seit 1989 funktioniert hat Matt Groening für sein neuestes Baby erneut als Erfolgsrezept definiert: viel Liebe für Charakterzeichnung, reichlich absurden Humor und ein Gespür fürs richtige Timing. Denn in Dreamland, dem verzauberten Königreich, wo sich die Abenteuer von Prinzessin Bean und ihren Freunden entfalten, ist eben nichts so, wie es auf den ersten Blick scheint. Fährtensucher verlaufen sich, Zauberer sind mies in Kartentricks und hässliche Monster können schon mal enge Verbündete sein.

A princess, an elf, and a demon walk into a bar...



The new series from The Simpsons creator Matt Groening, coming soon. pic.twitter.com/vruQ0na4tJ — Disenchantment (@disenchantment) 22. Mai 2018

Aber natürlich ist auch einiges wie gehabt: In der Taverne wird um Goldmünzen gespielt und reichlich getrunken. Kein Wunder, dass wir genau hier auch Bean zum ersten Mal begegnen. Die schlagfertige und dem Alkohol zugeneigte Prinzessin hat schließlich besseres zu tun, als sich von ihrem mürrischen Vater verheiraten zu lassen. Als sie dann doch noch vor den Altar geschleift wird, sitzt ihr schon der kleine Dämon Luci auf der Schulter und versucht, die ohnehin ausgeprägte dunkle Seite der jungen Dame noch zu verstärken. Ein gewisses Gegengewicht entsteht durch Elfo, den Elf, der aus seiner heilen Welt ausbricht, weil er einfach genug hat vom ständigen Süßigkeitenverzehr.

Groening lässt sich mit seinem Team zunächst viel Zeit, um die einzelnen Figuren einzuführen. Denn "Disenchantment" ist als zusammenhängende Geschichte konzipiert, in der man Stück für Stück mehr über die Hintergründe erfährt. In erster Linie geht es aber natürlich um Schmähs und ins Gegenteil verkehrte Annahmen über Magie, Geschlechterrollen und Fantasy-Must-Haves.

Erinnerungen am Monty Phython werden wach

Zum Teil fühlt man sich in den zehn Folgen gar an Monty Pythons "Ritter der Kokosnuss" erinnert, wenn Dahinsiechende auf Holzkarren gewuchtet werden oder sich mystische Meerjungfrauen als agile Walrösser herausstellen.

Zeit sollte man der Serie in jedem Fall geben. Wie schon bei "Futurama" braucht es auch diesmal eine Weile, um sich an den neuen Ton zu gewöhnen, "Disenchanment" ist aber definitiv einen Ausflug wert. Groenings Handschrift ist hier in jedem Bild und jedem Witz zu erkennen. Fans können also ohne Bedenken zugreifen.

