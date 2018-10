Neuauflage: Schifffahrt mit den Koch-Champions

Finale beim OÖN-Kochchampion. Dafür benötigt es neben der Leidenschaft für das Kochen auch das handwerkliche Geschick und eine gewisse Stresstoleranz.

Die OÖN-Kochchampions Bild: VOLKER WEIHBOLD

Fünf ambitionierte Hobbyköche vereinen diese drei Voraussetzungen vorzüglich und überzeugten bereits mit ihren Kochkünsten: Silvia Zach-Fürst gewann den letzten Kochchampion, Claudia Sonnberger, Martina Blaha-Resl, Andrea Scheuringer und Alexander Höfer standen in der Vergangenheit im Finale.

Die OÖN und die Donautouristik laden im Dezember erneut zu einer Sonderveranstaltung an Bord der MS Kaiserin Elisabeth ein. Wie im vergangenen Jahr zeigen die Köche ihr Können und präsentieren den Feinspitzen ein Fünf-Gang-Menü. Zusätzlich dürfen die Gäste die Fahrt von Linz nach Aschach und zurück genießen, Glühmost am Freideck probieren und in die Tiefen einer kommentierten Weinverkostung eintauchen.

Wer nach der Schifffahrt Gusto aufs Kochen bekommen hat, darf schon seinen Kochlöffel in Stellung bringen, denn die nächste Auflage des OÖN-Kochchampions steht vor der Tür (Infos folgen).

Kulinarische Reise

Menü

Vorspeise: Tafelspitzsülzchen auf rotem Rübencarpaccio

Suppe: Süßkartoffel-Birnenschaumsüppchen

Zwischengang: Kürbisquiche mit Sauerrahmcreme

Hauptgang: Ragout vom Hirsch

Dessert: Clementinen-Grießflammerie mit Pistaziencrunch

Gourmetfahrt mit den OÖN

4. Dezember, 18 Uhr, Abfahrt ab Linz-Urfahr

Leistung: Schifffahrt, Fünf-Gang-Menü, Glühmost, Weinverkostung

Kosten: 69 Euro (OÖNcard 62,10 Euro), Infos: 0732-2080, www.donaureisen.at

