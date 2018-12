"Landestheater baut Mauern um sich"

Brucknerhaus-Chef Kerschbaum fordert nach Theatervertrag-Kündigung mehr Kooperation.

Dietmar Kerschbaum schlägt einen neuen „Kultur-Masterplan“ vor. Bild: Weihbold

Brucknerhaus-Chef Dietmar Kerschbaum sieht keineswegs traurig aus, weil der Theatervertrag mit dem Land Oberösterreich vergangene Woche im Linzer Gemeinderat gekündigt wurde. Ab dem Jahr 2020 ist die Auflösung schlagend, und jene rund sieben Millionen Euro, die vom Land an das städtische Brucknerhaus bezahlt wurden, werde dann die Stadt Linz übernehmen, die ihrerseits die Überweisung von 14 Millionen Euro an das Landestheater einstellt.

Dieser Schritt sei richtig gewesen, sagt Kerschbaum im Gespräch mit den OÖN, "obwohl man sich vorher zusammensetzen hätte müssen, um neue Kooperationsformen zu vereinbaren". Weil das nicht geschehen sei, "liegt es jetzt an uns Kulturschaffenden, eine wirkliche Zusammenarbeit zu beginnen, die zwischen Landestheater und Brucknerhaus noch nie existiert hat".

Kerschbaum schwebt ein "Kultur-Masterplan" für Stadt und Land vor, bei dessen Entwicklung auch erhoben werden soll, "wie viel Kultur eine 200.000-Einwohner-Stadt überhaupt verträgt". In den vergangenen fünf Jahren habe das Musiktheater wie in einer Champagner-Welt gebadet, aber auch dort sei man längst mit Auslastungsproblemen konfrontiert. Ein neuer Kooperationsvertrag könne jedenfalls nur entlang künstlerischer Kooperationen geschlossen werden.

"Volksgarten-Brüller" Schneider

Politische Querelen sollten auf politischer Ebene bleiben, rät Kerschbaum. Auch deshalb bezeichnet der 48-Jährige seinen Landestheater-Intendanzkollegen Hermann Schneider als "Volksgarten-Brüller", der mit seinen Attacken auf die Stadt Linz und den Linzer Bürgermeister "unglaublich viel Porzellan zerschlagen hat". Trotz hochkochender Emotionen sei jetzt Besonnenheit gefragt. Kerschbaum: "Die Behauptung, ein Landestheater-Mitarbeiter oder ein Musiker des Bruckner Orchesters werde wegen der Kündigung des Theatervertrags seinen Job verlieren, ist grotesk." Vielmehr baue das Landestheater Mauern um sich, anstatt gemeinsame Projekte zu ermöglichen, sagt Kerschbaum. Und weiter: "Zusammen mit dem Landestheater wollte ich ein gemeinsam vermarktetes Misch-Abo organisieren und das Musiktheater-Programm mit dem Bruckner Orchester verstärkt ins Brucknerfest einbinden. Darauf hab’ ich nicht einmal eine Antwort bekommen."

Auf OÖN-Nachfrage kann sich Schneider an diesen Vorschlag Kerschbaums nicht erinnern: "Das ist mir neu, aber solche Dinge verhandelt bei uns nicht der Intendant, sondern der kaufmännische Geschäftsführer Uwe Schmitz-Gielsdorf." Dieser wird mit Jänner von Thomas Königstorfer abgelöst. In den Burgtheater-Heimkehrer setzt Kerschbaum auch seine Hoffnungen, um die Beziehungen zur TOG (Theater und Orchester GmbH des Landes) zu verbessern. Bisher verhindere ja auch das enge Korsett des Musiktheaters eine bessere Kooperation mit dem Orchester: "Wenn ich das Brucknerfest mit dem Bruckner Orchester eröffnen möchte, dann heißt es, das Orchester habe keine Zeit." Von gemeinsamer Programmgestaltung ganz zu schweigen: "Uns wurde das Gefühl gegeben, wir würden die zehn im Theatervertrag geregelten Konzerte vom Orchester geschenkt bekommen. Deshalb hätten wir uns ins Programm nicht einzumischen." So gesehen sei der Theatervertrag ein Hindernis gewesen, um einander auf Augenhöhe zu begegnen.

