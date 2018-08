"Lachen und Weinen gleichzeitig – mehr kann ein Film nicht bieten"

Javier Fesser hat mit der Geschichte über ein besonderes Basketballteam den erfolgreichsten spanischen Film aller Zeiten gedreht.

Regisseur Javier Fesser Bild: REUTERS

Kino im Sommer, das bedeutet: Blockbuster wie etwa die Fortsetzungen von "Mamma Mia" und "Ant-Man" oder das neueste "Mission Impossible"-Abenteuer von Tom Cruise. Aber nicht nur: Im Sommer gibt es auch Feinheiten aus Europa, die mit kleinen Budgets entstanden. Dazu gehört die originelle Komödie "Wir sind Champions" des spanischen Regisseurs Javier Fesser.

OÖNachrichten: Ihre Geschichte beginnt damit, dass es bei Marco, dem Co-Trainer einer Basketballmannschaft, schlecht läuft. Zu wenig Anerkennung im Beruf, und seine Ehe steht kurz vor dem Ende. Nach einem Eklat auf dem Spielfeld baut er auch noch einen Autounfall. Gerichtsverhandlung. Urteil: Er soll ein ganz besonderes Basketballteam trainieren. Es besteht aus Menschen mit geistiger Behinderung. Die Übernahme dieser Aufgabe wird für ihn zum Glücksfall, verändert sein Leben. Woher haben Sie diese Story?

Javier Fesser: Der Autor David Marqués hat das Buch an meine Produktionsfirma geschickt, und mein Teilhaber Luis Manso hat sofort erkannt, dass das eine Riesenidee war. Bisher hatte ich für all meine Filme die Drehbücher selbst geschrieben. Es war schmeichelhaft, dass da jemand unbedingt wollte, dass ich dieses Projekt in die Hände nehme.

Hat sich gelohnt. "Wir sind Champions" wurde der erfolgreichste spanische Film aller Zeiten und läuft mittlerweile auch in anderen Ländern ausgezeichnet. Es gab sicher kaum Schwierigkeiten, die Finanzierung aufzustellen?

Schön wär’s gewesen. Ich dachte zuerst auch: ein herrlicher Komödienstoff, dazu ganz außergewöhnliche Hauptdarsteller. Was sollte da passieren? Aber die Herrschaften, die die Gelder zu vergeben haben, kapierten offensichtlich das Potenzial nicht, dachten mit Schrecken daran, wie das Publikum reagieren würde. Ich war natürlich sauer, denn ich empfand den Stoff als durchaus kommerziell. Lachen und Weinen gleichzeitig, mehr kann ein Film nicht bieten! Egal, wir haben es geschafft!

Sie haben mit geistig behinderten Akteuren gearbeitet. War es nicht teuflisch schwierig, die Richtigen zu finden?

Im Gegenteil, es war sehr leicht, weil wir von Anfang an mit den zuständigen Verbänden zusammengearbeitet haben. Aber natürlich haben wir, innerhalb von vier Monaten, viele Castings gemacht und 560 Kandidaten getestet.

Wie inszeniert man geistig behinderte Menschen?

Sie kannten Teile des Drehbuches, aber ich wollte sie nicht manipulieren. Ihr Job war nicht, plötzlich schauspielern zu lernen. So habe ich am Set eine Atmosphäre kreiert, in der sie sich wohlfühlen sollten. Handkamera, ganz einfaches Licht. Ich habe möglichst wenig geplant, habe auf ihre Kreativität gehofft. In der Tat entstand vieles, was nicht im Drehbuch stand, wo ich mir sagte: Das muss ich verwenden. Urwitzige Dinge!

Was war bei dieser Arbeit für Sie die größte Überraschung?

Der unglaubliche Humor dieser Menschen, und wie sie sich auch über sich selbst lustig machen konnten. Sie haben immer gesagt: "Wir sind die Intellektuellen!"

Fortsetzung möglich?

Ja. Ich glaube, wir könnten noch eine zweite Geschichte erzählen.

