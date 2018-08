Isabelle Adjani dreht Film in algerischer Heimat ihres Vaters

"Zum ersten Mal wird Isabelle in Algerien drehen, in der Rolle einer Algerierin", sagte Regisseurin Yamina Benguigui am Donnerstag. Bei "Soeurs" (Schwestern) handle es sich um einen Frauenfilm "mit ausschließlich Frauen", der sich um Heimat, Herkunft und Integration drehe.

Die Dreharbeiten sollen dem Bericht zufolge Ende Oktober beginnen und elf Wochen dauern. Drehorte seien neben der Hauptstadt Algier auch Oran und Constantine im Nordwesten und Nordosten Algeriens sowie Paris und Nordfrankreich. "Für die Algerier ist Isabelle die algerische Frau, die es geschafft hat und ihre Wurzeln bewahrt hat", sagte Benguigui.