In nur drei Stunden zur "Königin der Nacht"

Die 23-jährige Emma Posman sprang am Samstag in Salzburg für die erkrankte Albina Shagimuratova ein – und begeisterte.

Frenetischer Schlussapplaus für die Einspringerin Emma Posman als Königin der Nacht Bild: Borelli

Am Samstag um 16 Uhr hat das Handy von Emma Posman geläutet. "Traust du dir zu, dass du heute Abend die Königin der Nacht im großen Festspielhaus singst? Wir brauchen dich nämlich vielleicht, weil Albina Shagimuratova krank ist. Zuerst fragen wir aber noch jemand anderen", sagte die Stimme am anderen Ende der Leitung.

"Ich wusste nicht, ob ich mich freuen oder gleich davonlaufen soll", erinnert sich die 23-jährige Sopranistin. Nachdem der potenzielle Ersatz für die erkrankte "Königin der Nacht" dankend abgelehnt hatte, gab es für die Belgierin, die in Salzburg am "Young Singers Project" teilnimmt und in der "Zauberflöte für Kinder" die Partie der Königin der Nacht singt, kein Zurück mehr. Eine Absage war auch deshalb nicht denkbar, weil der ORF die Oper live zeitversetzt aus Salzburg übertrug.

Eine Oper im Schnelldurchlauf

"Der Regieassistent hat mir meine Auftritte ganz genau erklärt, wo ich hingehen muss, wo ich zu stehen habe. Dann wurde mein Kostüm umgenäht und schon bin ich in der Maske gesessen", sagt Posman, die in ihrer jungen Karriere noch nie auf einer derart großen Bühne stand und auch keine der Proben der aktuellen Zauberflöte unter der Regie der US-Amerikanerin Lydia Steier gesehen hatte.

Die junge Sopranistin meisterte ihre Aufgabe mit Bravour, das Publikum spendete begeistert lang anhaltenden Applaus, vor allem für ihre großartig vorgetragene Arie "Der Hölle Rache". Posman: "Ich hätte mir das nicht erträumen lassen. Ich war so nervös und habe gehofft, dass das Publikum akzeptiert, dass ich ja nur eingesprungen bin. Jetzt bin ich einfach nur glücklich." Die Nacht nach dem überraschenden Auftritt war kurz: "Gleich nach der Vorstellung war ich todmüde, aber im Bett konnte ich einfach nicht einschlafen. Das Ganze war wohl ein Schock für meinen Körper."

Posman, die Mitglied der MM Academy der Brüsseler Oper La Monnaie ist, hat erst vor zwei Jahren ihr Studium mit großer Auszeichnung am Königlichen Konservatorium in Gent abgeschlossen. In Belgien ist sie bisher mit einigen Liederabenden positiv aufgefallen. Die Rolle als Königin der Nacht wird ihr neue Aufmerksamkeit bringen.

Ob es weitere Auftritte in Mozarts "Zauberflöte" gibt, ist noch offen, über den Gesundheitszustand von Albina Shagimuratova ist nichts bekannt. Sicher ist, das Emma Posman heute wieder die Königin der Nacht gibt – allerdings "ein paar künstlerische Stockwerke" tiefer, bei der "Zauberflöte für Kinder".

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema