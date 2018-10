"Ich will ja nicht auf der Bühne ins Wachkoma fallen"

Element of Crime: Neues Album der deutschen Kultband um Frontmann Sven Regener.

Seit 1985 sind Element of Crime aktiv: Richard Pappik (Drums), Sven Regener, Jakob Ilja (Gitarrist), David Young (Bass). Bild:

In ausgezeichneter Form präsentieren sich Element of Crime auf ihrer neuen Platte "Schafe, Monster und Mäuse". Die OÖN sprachen ausführlich mit Sänger Sven Regener (Autor von "Herr Lehmann") und Gitarrist Jakob Ilja.

OÖN: Das neue Album ist 56 Minuten lang – und damit viel länger als seine Vorgänger. War das Mitteilungsbedürfnis so groß?

Sven Regener: Eigentlich waren wir immer Freunde des "Zehn Lieder und gut ist’s"-Konzepts. Dieses Mal aber bekam jedes Stück eine gewisse Opulenz und verlangte zusätzlichen Raum. Ein Lied kann sich ja nicht wehren, da muss man als Songschreiber nachhelfen, damit es zu seinem Recht kommt. Früher hatten wir öfters Songs, die so fünf, sechs Minuten lang waren. Etwa "Moonlight" vom ersten Album. Diese haben wir oft mit kurzen Stücken kontrastiert. Jetzt ist es aber ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, weil alle Songs so lang waren.

Jakob Ilja: Es gibt keinen genauen Plan beim Komponieren. Bei dieser Platte schien es sinnvoll, hier noch einen Instrumentalteil einzufügen, da ein Trompeten-Solo. Ja, und plötzlich ist das Ding fast 60 Minuten lang – und du musst eine Doppel-Vinyl machen.

Die "Schafe, Monster und Mäuse"-Songs durchzieht ein psychedelischer Hauch. War dies etwas, das länger in der Band rumorte?

Ilja: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher diese Dinge kommen oder warum ich auf eine bestimmte Art Gitarre spiele. Dieses "Nichtwissen" ist ja auch Teil des Ganzen. Wir überraschen uns da ständig gegenseitig. Aber vielleicht ist es die Länge der Stücke, die einen an Psychedelic denken lässt.

Regener: Das Interessante ist für mich, dass alles trotzdem immer noch nach Element of Crime klingt. Das ist ein Wunder. Innerhalb unseres speziellen Stils gibt es so viele Variationsmöglichkeiten, sodass uns nie fad wird. Ich will ja nicht auf der Bühne ins Wachkoma fallen.

Ein Paradebeispiel für diesen psychedelischeren Sound ist "Die Party am Schlesischen Tor". Was war die Inspiration hinter dieser extrem abgefahrenen Nummer?

Regener: Ja, das ist dann irgendwie eine Sergeant-Pepper-Nummer geworden mit seltsamen Gitarren und Marching-Band-Schlagzeug und -Bläsern! Es geht im Text darum, dass das Schlesische Tor in Berlin-Kreuzberg zu einer internationalen Party-Location geworden ist, wo sich Touristen und Junkies und Touristenjunkies treffen. Mir gefiel die Idee, dass genau dort eine Marschkapelle in ihren Fantasie-Uniformen durchfräst.

Mit "Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin" endet das Album auf einer pessimistischen und ja fast bösen Note. Warum?

Regener: Ach, das kann man quasi über jede Element-Nummer sagen. Wir verschließen uns diesen Seiten des Lebens nicht. Das Traurige und Pessimistische kann nur in der Kunst schön sein, im realen Leben ja weniger. Die echte Pessimismus-Packung des Albums ist aber "Gewitter". "Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin" ist dagegen ja eine beinahe liebevolle Sozialreportage aus dem Berliner Ghetto.

Ist es Bequemlichkeit, dass Ihre Alben jeweils nach einem Song benannt sind, oder geschieht das, um die leidige Konzeptalbum-Diskussion zu vermeiden?

Ilja: Diese Konzeptfrage ist nervig. Ein Albumtitel muss gut klingen und für das Album stehen. Es geht ja nicht um einen philosophischen Überbau. Konzeptalben gefallen vielleicht Marketingleuten. Regener: Eher einfallslos ist es, wenn Bands ihre Alben nach sich selbst betiteln. Ilja: Oder man macht es wie Led Zeppelin und nummeriert die Platten einfach durch.

Regener: Farben sind ja auch sehr beliebt, siehe "Weißes Album". Da finde ich "Schafe, Monster und Mäuse" eigentlich ganz gut. Der Song spielt ja in einer Traumwelt, und auch dieses psychedelische Element kommt gut durch.

Nach langen Jahren des Wartens ist der Element-of-Crime-Katalog in den Streaming-Portalen erhältlich. Ein Anlass für Sie, um die alten Platten wieder zu hören?

Ilja: Nein. Ich höre die alten Platten selten. Was das Streaming angeht, so hat es etwas gedauert, bis wir Konditionen ausgehandelt hatten, die für uns passten. Unser neues Album wird deshalb auch erst ein halbes Jahr nach Veröffentlichung der CD in den Streaming-Portalen zu hören sein. Wie im Buchgeschäft: Zuerst kommt das Hardcover, später das Taschenbuch.

Viele Bands nehmen LP-Jubiläen zum Anlass, um ihre Alben in voller Länge auf die Bühne zu bringen. Würde Sie das reizen?

Ilja: Das tut mir leid für die Bands, die das machen.

Regener: Nein, das ist irgendwie nicht so toll. Das sind ja doch eher Taten der Ratlosigkeit und so eine Art Oldie-Abend durch die Hintertür. Okay, wenn jemand darauf Lust hat, dann soll er das machen. Nur unsere Sache ist das nicht. Mir ist das zu stark rückwärts gedacht. Wir feiern als Band keine Jubiläen, mit Traditionspflege kann ich nichts anfangen.

Ilja: Interessanter finde ich, ein Stück wie "Moonlight" von unserer ersten Platte ins Programm aufzunehmen und zu schauen, was damit passiert. Passt das in die aktuelle Setlist? Hat es sich gehalten? Das find’ ich spannend.

Österreich-Gigs sind keine bestätigt. Was hat’s damit auf sich?

Regener: Kann man eine Tournee ohne Österreich-Termin machen? Ich denke nicht. Im Mai 2019 wird etwas passieren. Keine Angst.

CD-Kritik

Die Trompete seufzt, dazu singt Sven Regener genial poetische Texte – regelmäßig hauen Element of Crime eine neue Platte mit melancholischen Songs über die Liebe und den alltäglichen Wahnsinn heraus. "Schafe, Monster und Mäuse" ist eine extrem gelungene geworden. Empfehlung!

OÖN Bewertung:

