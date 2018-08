Grit Boettcher: "Mit meinem Schrittzähler bleibe ich fit"

Die deutsche Schauspielerin, die sich auf der Bühne, im Kino und im Fernsehen durchgesetzt hat, wird am Freitag 80 Jahre alt

Grit Boettcher in "Ein verrücktes Paar" mit Harald Juhnke... Bild: dpa

Sie ist auf dem "Traumschiff" ebenso zu Hause wie am Theater. Seit mehr als 60 Jahren steht sie auf der Bühne, am Freitag wird Grit Boettcher 80 Jahre alt. Die große Komödiantin, die auch das ernste Fach beherrscht, drehte Filme mit Heinz Rühmann und Joachim "Blacky" Fuchsberger und bildete mit Harald Juhnke im Fernsehen "Ein verrücktes Paar" (1977-1980).

"Das hat mir Spaß gemacht", sagt sie über die Zusammenarbeit mit Juhnke. "Und mit Sigi Rauch habe ich sehr gern Theater gespielt." Im Gedächtnis geblieben sei ihr aber vor allem Rühmann, mit dem sie in den 1960er Jahren den Pater-Brown-Film "Er kann’s nicht lassen" drehte. "Ich hatte das Glück, dass er mich mochte", sagt Boettcher. Und das habe er auch gezeigt. "An jedem Drehtag, an dem ich mit ihm vor der Kamera stand, habe ich von ihm einen Handkuss gekriegt. Das war das Tollste."

Sogar Jahrzehnte später, bei einer Gala im Friedrichstadt-Palast, habe er die Geste wiederholt – "obwohl er mit seiner Frau da war". Boettcher lacht wieder. Viel zu lachen sei schließlich wichtig, betont sie. Darum nennt sie ihre Biografie, an der sie derzeit arbeitet, auch "Auf ein Lächeln". Denn: "Ein Lächeln kommt immer zurück." Schauspielern sei für sie immer "ein Dreikampf" gewesen, sagt Boettcher. "Fernsehen, Theater und auch ein bisschen Film – man muss alles können." Die gebürtige Berlinerin besuchte schon als Kind eine Ballettschule und arbeitete als Teenager als Model – bis der Regisseur Viktor de Kowa auf die Blonde aufmerksam wurde und ihr zu Schauspielunterricht und ersten Bühnenrollen verhalf.

Sie spielte in Berlin und in München Theater, vor allem in der Kleinen Komödie im Bayerischen Hof. Laut ihrer Agentur spricht sie neben Englisch und Französisch auch noch Berlinerisch, Bayerisch, Kölsch, Schweizerdeutsch und Sächsisch. Einem breiten Publikum wurde sie durch ihre Auftritte in Edgar-Wallace-Streifen ("Der schwarze Abt", "Der Mönch mit der Peitsche") an der Seite von Fuchsberger bekannt. Erst vor zwei Jahren fuhr sie auf dem "Traumschiff" nach Kuba.

Auf eine harte Probe gestellt wurde ihr Lächeln Ende der 1990er Jahre, als sie bei einem Immobiliengeschäft viel Geld verlor. "Ich kriege natürlich auch mal eine Rechte oder eine Linke in den Magen geboxt", sagt Boettcher. Zu Dauerschäden führe das bei ihr allerdings nicht. Sie schaue nicht in die Vergangenheit und auch kaum in die Zukunft. "Das Heute zählt", sagt Boettcher, der 2017 bei einer Notoperation ein Aneurysma entfernt wurde und die mit ihrem Sohn Tristan und ihrer Tochter, der Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher, in einem Mehrgenerationenhaus bei München wohnt. Aber gesund und fit bleiben möchte sie. Dabei hilft ihr ein Schrittzähler, den ihr Sohn ihr geschenkt hat – und ihr Hund, ein Chihuahua.

