Es war einmal im Frauenknast

Ambivalente Premiere des Musicals "Chicago" beim Musikfestival Steyr.

Ein Frauenknast als Schauplatz einer dürftigen Handlung Bild: Nadine Weixler

Das Musikfestival Steyr ist dank seines Intendanten Karl-Michael Ebner seit 24 Jahren eine Konstante im sommerlichen Festivalreigen des Landes. Man hat sich dem Musical verschrieben und mit dem Graben von Schloss Lamberg einen ordentlichen Startvorteil, was das Ambiente betrifft.

Heuer kredenzt man mit dem Musical "Chicago" des genialen Duos John Kander (Musik) und Fred Ebb (Buch) einen Werksklassiker, der in das korrupte Chicago der 1920er-Jahre eintaucht und damit in eine Welt, da Schießen noch Gold war und für immer Schweigen an der Tagesordnung stand, wenn jemand zu viel geredet hatte.

Der Plot ist sehr, sehr einfach. Roxie Hart, Tänzerin, erschießt ihren Liebhaber, weil der nur Sex von ihr will. Im Frauenknast lernt sie den Anwalt Billy Flynn kennen, dessen Kunst es ist, aus offensichtlichen Täterinnen Quasi-Opfer zu machen. Roxie ist sein neuer Star, und dafür lässt er Velma Kelly fallen, die das gar nicht freut. Zu langweiliger Letzt tun sich die beiden geschassten Mörder-Tänzerinnen zusammen und mutieren zu gefeierten Jazz-Sängerinnen.

Das reichte einst zum Gassenhauer, heute ist das schwieriger. Die Tanzszenen sind aufwändig choreografiert (Florian Hurler) und werden vom Europaballett St. Pölten großartig umgesetzt. Das Cross Over Orchestra Vienna unter Siegmund Andraschek gibt den Darstellern Sicherheit. Aus dem Ensemble ragen der komödiantisch und stimmlich begabte Jakob Semotan als gutmütiger, gehörnter Ehemann und Axel Herrig als Anwalt Billy Flynn heraus.

Trotzdem will der Funke nicht recht überspringen. Es fehlen die musikalischen Ausreißer in diesem Werk, das ein typisch amerikanisches Hochglanzprodukt ist und weder Individualität noch Aktualität zulässt. Das wäre aber nötig, um die Handlung anzuschieben. In beiden Akten gibt es erhebliche Längen, und die Rollen sind von den schauspielerischen Fertigkeiten nicht immer glücklich besetzt.

Fazit: "Chicago" ist eine professionell aufbereitete Reise in die Vergangenheit, die nicht richtig in der Gegenwart ankommen will.

Musical: "Chicago", Musikfestival Steyr, Premiere 28. Juli

