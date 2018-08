Ed Sheeran: So war sein Wien-Konzert

WIEN. Vor 55.000 Fans gab der britische Popstar Dienstagabend sein erstes Wien-Konzert. Das zweite folgt am Mittwoch.

Ed Sheeran Bild: Reuters

Und wieder ausverkauft, diesmal im Wiener Ernst-Happel-Stadion: Der britische Popstar Ed Sheeran meisterte auch dieses Kunststück, aber lieferte am Dienstag eine doch recht beliebige Show. Bejubelt wurde der Auftritt des Songschreibers ohne Begleitband trotzdem.

Der 27-Jährige, der morgen erneut im ausverkauften Oval auftreten wird, ist derzeit einfach eine Ausnahmeerscheinung, die Massen in Begeisterung versetzt.

Denn es schien ein Fest für alle Beteiligten zu sein, das gegen 21 Uhr mit ohrenbetäubendem Jubel seitens des Publikums begann, und der infolge dann von einem nicht selten übersteuernden Sound begleitet wurde. Keine Klagen, sondern durchgehender Applaus, den der Superstar - mit schwarzen Shorts und weißem T-Shirt ausgestattet - empfing, war das Resultat. Sheeran wählte den Song "Castle on the Hill", wie bei den meisten Auftritten davor übrigens, als Opener. Das Publikum reagierte von Anfang an mit Begeisterung auf jegliche Handlungen des Briten, etwa auch auf kurze Ansprachen. Auch die mediokre Ballade "Dive" wurde daher mit viel Handy-Licht und noch mehr Zustimmung bedacht, obwohl dieser Song ebenso wenig wie der Rest des dargebotenen Oeuvres dann wirklich zu überzeugen vermochte. Zu viel Oberflächlichkeit verhinderte dies.

"Da man mich hier noch nicht so gut kennt, wird es wohl keine großen Erwartungen geben", meinte Sheeran vor sechs Jahren, als er am Frequency erstmals in Österreich auftrat. Jetzt kennt man ihn und er scheint allein durch seine Anwesenheit allen Ansprüchen gerecht zu werden, wenn man den Erfolg inki Rechnung stellt.

Nur mit seiner Gitarre und Effekt-Geräten auf der Bühne lieferte er ja auch Wien eine Mischung aus Folk-Pop bis Latino-Rhythmen, aber ohne wirklich zu überzeugen. Trotz der nicht zu leugnender Beliebigkeit waren die Zuschauer mit dem Gelieferten jedoch zufrieden. Möglicherweise begeistert Sheeran ja gegenwärtig auch gerade dadurch, dass er Ecken und Kanten weglässt und dem kleinsten gemeinsamen Nenner huldigt.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema