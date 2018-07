Der Mann hinter dem Sommerhit "Cordula Grün"

Mit seinem Ohrwurm über eine neurotische Traumfrau erobert der 32-jährige Halb-Welser Josh die heimischen Charts.

Mit seinem schrägen Ohrwurm „Cordula Grün“ klettert Josh in den heimischen Single-Charts nach oben. Bild: Carina Antl

Mehr als eine halbe Million Abrufe bei YouTube, erster Platz in den iTunes-Charts, Platz 14 in den "Austria Top 40" (Tendenz stark steigend) – Josh ist drauf und dran, mit "Cordula Grün" den Sommerhit des Jahres zu landen. So richtig realisiert hat der Wiener mit Wurzeln in Wels, der bürgerlich auf den Namen Johannes Sumpich hört, seinen Überraschungserfolg aber noch nicht. Das verriet der 32-Jährige den OÖN: "Es ist surreal. Bisher habe ich neben der Musik noch gearbeitet, das ist jetzt wegen der vielen Termine nicht mehr möglich."

Der Song über eine neurotische Traumfrau mit Bindungsängsten entstand als "musikalische Sturzgeburt" spontan im Studio. Josh: "Eigentlich sollte es ein anderes Stück werden. Das Arrangement stand, doch passten die ursprünglichen Lyrics nicht dazu." Also setzte sich Josh hin und verwirklichte einen langgehegten Traum: "Ich wollte schon ewig einen Song über Mädchen und Farben schreiben." Und nein, Halluzinogene seien dabei nicht im Spiel gewesen.

Für die launische Frau Grün gebe es kein reales Vorbild, versichert Josh lachend. Lustig ging es auch beim Videodreh zu "Cordula Grün" zu, bei dem der Newcomer stundenlang mit einer lebensgroßen, giftgrünen Puppe vor der Kamera schäkern musste. Josh: "Bei manchen Takes war viel Selbstbeherrschung notwendig, um nicht laut loszulachen. Irgendwann habe ich aber mein Hirn ausgeschaltet – und dann ging’s super voran!"

Zum Musikvideo:

Debütalbum folgt Anfang 2019

Die Arbeiten an Joshs Debütplatte haben bereits Monate vor der "Cordula"-Veröffentlichung begonnen und laufen weiter auf Hochtouren. "Mein erstes Album soll voraussichtlich Anfang 2019 erscheinen", sagt Josh. "Wir haben schon einige Songs fix-fertig in der Schublade, die wir auch bereits bei den Konzerten spielen." Diese Tournee befindet sich derzeit mitten in der Planungsphase und wird den Newcomer im Herbst "ganz sicher" auch nach Oberösterreich führen.

