"Der Eberts ist kein Rassist: Der sagt halt Zigeunerkas und Negerbrot"

Der Welser Martin Zauner gehört zum Inventar des Wiener Theaters in der Josefstadt. Seit 27 Jahren spielt er dort im Ensemble, außerdem ist er in der ORF-eins-Serie "CopStories" als hemdsärmeliger Gruppeninspektor Wilmer Eberts zu sehen. Am 14. August geht die Krimireihe in die dritte Staffel. Mit den OÖN sprach der 56-Jährige über seinen Weg von Wels nach Wien, über politische Korrektheit – und wie er bei der Vorbereitung auf "CopStories" seine Frau kennenlernte.



OÖNachrichten: Sie sind in Wels geboren und haben das Linzer Brucknerkonservatorium absolviert. Was hat Sie zum Schauspiel gezogen?

Martin Zauner: Bis zu meinem 18. Lebensjahr war ich in Wels und hab’ die Hochbau-HTL probiert. Es hat geheißen, ich soll was Vernünftiges lernen. Das musste so sein, weil es in Wels unvorstellbar war, Schauspieler zu werden. In meiner Naivität dachte ich, in der HTL kann ich schöpferisch arbeiten. Aber ich sage Ihnen, das kann man nicht, man muss nur rechnen – und ich bin ein mathematischer Legastheniker. Dann hab’ ich gesagt: Schluss, fertig, ich mach’ Schauspiel. Vom Konservatorium kam ich direkt nach Innsbruck ins Ensemble, von dort nach München und schließlich nach Wien.

Anfang der 90er-Jahre haben Sie mit dem heute in Schwanenstadt lebenden Franz Froschauer Qualtinger-Lesungen veranstaltet. Wie kam es dazu?

Wir sind uns am Residenztheater in München begegnet, daraus hat sich das entwickelt. Der Franz ist nach dem Konservatorium ja noch einmal ans Reinhardt-Seminar, weil er meinte, die Ausbildung in Linz sei nicht genug gewesen. So hat es übrigens auch Sophie Rois gemacht, die in Linz in meinem Jahrgang war. Aus ihrer Zeit stammt der Ausdruck "Beinhart-Seminar".

Sie sind seit 1991 Ensemblemitglied im Theater in der Josefstadt, das ist unüblich lange. Sind Sie ein treuer Mensch?

Nein, mit Treue hat das nichts zu tun. Im Anschluss an München wollte ich nach Berlin oder nach Hamburg – nicht wegen der Theater, sondern wegen der Städte. Da kam der Otto Schenk daher und hat mich geholt. Ich bin kein Hockenbleiber – und natürlich gab es Angebote, aber ich hab’ auch schon früh geahnt, wenn ich meinen Hintern nach Wien setze, komm’ ich nicht mehr weg.

Was haben Sie gedacht, als Ihnen für CopStories der Chefinspektor Wilmer Eberts angeboten wurde?

Das Lustige war, ich hätte eine ganz andere Rolle spielen sollen. Die Castingfirma hatte mich für den Abteilungsinspektor Roman vorgesehen (den Holger Schober spielt, Anm.). Aber meine Agentur hat mir eher den Eberts ans Herz gelegt. Also wurde ich für beide Rollen gecastet und die Produktionsfirma hat entschieden. Das Format hat mir gleich gefallen – und der Eberts hat ein wenig Ähnlichkeit mit mir.

Wie hat sich Eberts in den ersten zwei Staffeln entwickelt?

Gar nicht so sehr. Ich versichere Ihnen, der Eberts ist kein Rassist: Der sagt halt Zigeunerkas und Negerbrot, aber wurscht. Er ist politisch nicht korrekt, aber er ist ein Helfer-Typ. Der zieht für jeden sein Hemd aus, wenn es notwendig ist. Er ist ein bärbeißiger, raunzender Typ, aber ein guter Polizist.

Wie halten Sie es mit der politischen Korrektheit?

Ich finde das völlig bescheuert. Das Binnen-I und dieser Krampf wird zur Verballhornung der Sprache. Viel gescheiter wäre es, wenn Frauen endlich genauso viel wie Männer verdienen, anstatt in der Bundeshymne vorzukommen – meinetwegen auch, aber das ist mir wurscht. Ich weiß nicht, ob mir als Frau das Binnen-I wichtig wäre.

Wie haben Sie die polizeilichen Abläufe trainiert?

Bei mir war’s ein bissl ärger (lacht): Wir hatten drei, vier Trainingseinheiten bei der Polizei: Handschellen anlegen, Verhaften üben und so weiter. Als Höhepunkt mussten wir in einem Trainingsraum eine Geiselnahme simulieren: Ich hab’ zwei Geiseln irrtümlich sofort erschossen und wurde am Schluss auch selbst getroffen. Damals hab’ ich eine Polizistin kennengelernt, die mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist. Das hat sich ein bissl verdichtet und heute ist diese Polizei-Trainerin meine Frau.

Wie hat dieser private Einblick Ihr Bild von Polizei verändert?

Früher hab’ ich Polizisten nicht für voll genommen, heute ist das ganz anders. Ich sitz’ dann schon auf Nadeln, wenn meine Frau zu einer Demonstration geschickt wird, wie zu diesem Akademikerball oder zu einem Fußballspiel. In solchen Momenten hab’ ich Angst um sie. Wer das nie erlebt hat, der weiß auch nicht, welchen Stressmomenten und Gefahren Polizisten ausgesetzt sind.

CopStories

Die Fälle, die das Leben schreibt, lösen die TV-Cops von Ottakring schon seit 2012. Bis zu 642.000 Zuschauer verfolgten die erste Staffel der Krimireihe. Insgesamt wurden bisher vier Staffeln produziert, mit insgesamt 40 Folgen zu je 45 Minuten – und ein 90-minütiger Spielfilm („Stille Nacht“). Ab 14. August sind die Polizisten wieder jeden Dienstag im Einsatz.

