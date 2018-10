Das Geheimnis aller Dream-Teams: Gemeinsame Visionen und viel Herzblut

Hirnforscher ist überzeugt, dass Höchstleistungen nur in der Gemeinschaft möglich sind.

Wie gelingt es, große Träume wahr werden zu lassen? Was braucht es, damit Menschen Höchstleistungen vollbringen und ihr gesamtes Potenzial ausschöpfen können? Kluge Köpfe beschäftigen sich seit Menschengedenken mit diesen Fragen. Denn Weiterentwicklung braucht Frauen und Männer, die bereit sind, alles zu geben. "Dabei stechen heute meist Einzelkämpfer hervor, die sich gegen andere durchsetzen", sagt der deutsche Hirnforscher Gerald Hüther. Doch dieses Konkurrenzdenken sei anstrengend und erzeuge immense Reibungsverluste, Einzelne könnten daher niemals ihr höchstes Potenzial ausschöpfen. "Aus diesem Grund ist es an der Zeit, dass wir von der Ideologie der Einzelkämpfer wegkommen und erkennen, wie viel mehr möglich wird, wenn Menschen so richtig gut zusammenarbeiten", sagt Hüther.

Wenn eine Gruppe von Frauen und Männern mit unterschiedlichen Talenten einen gemeinsamen Traum verfolgt und sich bei der Umsetzung gegenseitig bestmöglich unterstützt, dann wird es laut Hüther jedem Teammitglied möglich, sein volles Potenzial auszuschöpfen, und unglaubliche Dinge können passieren.

Besonders eindrucksvoll stellte der Hirnforscher diese Erkenntnis 2016 beim "Race Across America", dem anspruchsvollsten Radrennen der Welt, unter Beweis. Dabei betreute er die beiden Radsportler Nicole Bauer und Sven Ole Müller und deren Amateur-Team, das das Rennen schließlich völlig unerwartet gewinnen konnte.

Als Team Erfolge feiern

Das Geheimnis dieses unglaublichen Erfolges hat Hüther zusammen mit Bauer und Müller in seinem aktuellen Buch "Wie Träume wahr werden" vorgestellt und analysiert. "Die Gruppe war so erfolgreich, weil alle Mitglieder dasselbe Anliegen verband, nämlich dieses extrem fordernde Radrennen vom ersten bis zum letzten Kilometer durchhalten zu können", erklärt Hüther. Immens wichtig sei dabei gewesen, dass die Mitglieder des Teams einen Weg fanden, so miteinander umzugehen und sich gegenseitig zu inspirieren, dass nicht der Einzelne, sondern das Team als Ganzes sein volles Potenzial entfalten konnte. "Auch die Freude am Verfolgen des gemeinsamen Traums ohne jegliche Hierarchien war für den Erfolg essenziell", so Hüther. Nur in dieser Gemeinschaft, in der es jedem am Herzen lag, die Kräfte der anderen bestmöglich zu stärken, sei es jedem möglich gewesen, dermaßen über sich hinauszuwachsen, dass schließlich sogar der Sieg möglich war.

Viele Menschen, ein Traum

Mit seiner Theorie, dass der Mensch nur in Gruppen zu Höchstleistungen fähig ist, hat Hüther bereits viele Menschen in Europa fasziniert. Immer mehr Unternehmen, Kommunen und Vereine wenden sich an ihn, um zu lernen, wie sie ihre Kräfte bündeln und noch erfolgreicher sein können.

"Wie Träume wahr werden", Gerald Hüther, Goldmann-Verlag, 22,70 Euro

