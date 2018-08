Das Fest für Michael Köhlmeier war ein Triumph des Erzählens

Vier Tage lang standen Arbeit, Werk und Bedeutung des Autors bei den Salzkammergut Festwochen in Gmunden im Mittelpunkt.

Michael Köhlmeier Bild: Lui

Als der junge Michael Köhlmeier in den späten Sechzigern aus Vorarlberg auszog, um ein Schriftsteller zu werden, beherrschte das Form- und Sprachexperiment der Avantgarde den literarischen Diskurs. Traditionelles Erzählen hingegen galt als hoffnungslos überholt. Schlimm!, dachte der junge Autor, denn er wollte und konnte nichts anderes als erzählen.

Aufgewachsen in einem erzählfreudigen Elternhaus, entdeckte er als Kind seine Liebe zu Märchen und Sagen, aber auch zur faktenbasierten Schilderung historischer Ereignisse. Das war der Grundstoff, aus dem Köhlmeier später seine große, unverwechselbare Kunst des Erzählens entwickeln sollte. Das viertägige "Fest für Michael Köhlmeier", mit dem man bei den Salzkammergut Festwochen in Gmunden den Autor ehrte, gab zahlreiche Einblicke in sein facettenreiches Werk. In Referaten, Gesprächen und Lesungen entstand das Bild eines Künstlers, der gerne Grenzen überschreitet.

Als Köhlmeier am Samstagabend von den Westernhelden erzählte, wurde er kongenial vom Musiker Hans Theessink unterstützt. Zur Freude des Publikums hatten Theessink und Köhlmeier schon den Eröffnungsabend im Duo bereichert.

Zu den herausragenden Darbietungen zählte die Lesung von Raoul Schrott, der nachvollziehbar machte, dass die induktive Aufklärungsarbeit, wie sie in Detektivromanen eingesetzt wird, ihren Ursprung in einem alten, auf komplexen Wegen überlieferten Märchen haben könnte. Michael Köhlmeier las einen großartigen Auszug aus seinem neuen, bei Haymon erschienenen Buch "Von den Märchen". Der Literaturkritiker Hajo Steinert fand manches Märchenhafte bei Köhlmeiers Mädchenfiguren, vor allem die Sehnsucht des Erzählers, diese Mädchen fürsorglich zu beschützen.

Etwas zu kurz kam bei der Fülle des Gebotenen der Romanschriftsteller Michael Köhlmeier. Insbesondere zu seinem Opus magnum "Abendland" oder auch zum frühen Roman "Spielplatz der Helden" wären publikumsfreundliche Werkanalysen gewiss willkommen gewesen. Gegen Lob, meinte Michael Köhlmeier im Eröffnungsgespräch mit Franz Schuh, müsse man skeptisch sein, weil es oft unecht wirke. Das Lob für das "Fest für Michael Köhlmeier" ist hingegen ehrlich und echt.

