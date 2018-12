„Dancing Stars“: Sängerin tanzt mit einer Frau

Am 15. März startet im ORF die zwölfte Staffel der beliebten Unterhaltungssendung. Neun Prominente werden an der Seite von Tanzprofis im „Ballroom“ ihr tänzerisches Können unter Beweis stellen. Die Namen von fünf Teilnehmern waren bisher bekannt, nun kommen zwei weitere hinzu: Ex-Skirennläuferin Elisabeth „Lizz“ Görgl und Sängerin Virginia Ernst werden „Dancing Stars“.

Doppelweltmeisterin Elisabeth Görgl erfüllt sich mit der Teilnahme einen Kindheitstraum: "Ich verfolge die Sendung seit Jahren und auch als kleines Kind habe ich schon gerne getanzt - so war es klar für mich, als die Anfrage für ‚Dancing Stars‘ kam, dass ich Ja sage“, sagt die 37-Jährige, die nach ihrem Karriere-Ende nun auch als Sängerin Schlagzeilen macht. So trat die gebürtige Steirerin am Samstag in der RTL-Show „Das Supertalent“ auf (Mehr darüber lesen Sie hier!).

„Dass man mich gefragt hat, ist eine riesengroße Ehre für mich“, sagt auch Singer-Songwriterin Virginia Ernst und ergänzt: „Da ich grundsätzlich im Anzug auftrete und das letzte Mal vor 20 Jahren in einem Kleid gesteckt bin, werde ich auch bei ‚Dancing Stars‘ in den Outfits antreten, die die Männer anziehen - und ich werde auch mit einer Frau tanzen." Die 27-Jährige, die mit einer Frau verheiratet ist, hängte vor einigen Jahren ihre Eishockey-Profikarriere an den Nagel und widmete sich danach ihrer Musik: Ihr Hit „Rockin’“ war im Sommer 2014 vorne in den Charts zu finden. 2015 war Ernst als Künstlerin des Jahres für einen „Austrian Music Award Amadeus“ nominiert.

Neben Ernst und Görgl sind Schauspieler und Autor Michael Schottenberg, Box-Weltmeisterin Nicole Wesner, Comedian Soso Mugiraneza, PR-Manager Stefan Petzner und Schauspieler Martin Leutgeb bei „Dancing Stars“ mit dabei.