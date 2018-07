Clark Gable rettete sein Leben

Artur Brauner überlebte den Holocaust. Morgen wird der Filmproduzent 100 Jahre alt

Drei von rund 250 Filmen, die Artur Brauner produziert hat: „Winnetou und Old Shatterhand im Tal der Toten“ (1968), ... Bild: ORF

Er überlebte den Holocaust, und als er auf einem Heuwagen zurück nach Deutschland gekarrt wurde, sah er in einem Wald viele Tote, zusammengescharrt auf einen Haufen, liegen gelassen von der flüchtenden SS. "Damals habe ich mir ein Gelübde auferlegt: Du darfst die Opfer des Nationalsozialismus nie in Vergessenheit geraten lassen. Du musst alles unternehmen, um ihnen ein Denkmal zu setzen."

Morgen wird der Produzent, Darsteller und Drehbuch-Autor Artur "Atze" Brauner 100 Jahre alt, von seinem Schwur zeugen 24 Filme, deren Proponenten Opfer des Nationalsozialismus sind. 250 Filme hat der schon im Jugendalter dem bewegten Bild verfallene Brauner auf dem Areal seiner CCC-Film produziert. Schon sein zweiter wäre um ein Haar sein letzter geworden. "Morituri", seine eigene Geschichte, floppte. Im Nachkriegsdeutschland hatte niemand Interesse am Einzelschicksal eines Juden während der NS-Zeit.

Aber Artur Brauner, der Patriarch mit Oberlippenbärtchen, glaubte an seine Mission, stand wieder auf und machte sein "Klein-Hollywood" für sieben Jahrzehnte zum Zirkus für Filmstars. O.W. Fischer, Maria Schell, Gert Fröbe, Curd Jürgens (der ihm den Spitznamen Atze vermachte), Romy Schneider oder Lex Barker gingen hier ein und aus.

Der kompromisslose Brauner ("Vorstände kommen und gehen, die Brauners bleiben bestehen") mutierte bald vom polnischen Unternehmersohn zu einem der erfolgreichsten unabhängigen Filmproduzenten Europas.

Gefürchteter Verhandler

Als Verhandlungspartner war er gefürchtet. Den US-amerikanischen Schauspieler Lex Barker verpflichtete er für die Verfilmung des Karl-May-Klassikers "Durchs wilde Kurdistan", drehte aber mit diesem gleich noch einen zweiten Film – ohne Bezahlung. Barker klagte und bekam vom Gericht 100.000 Mark zugesprochen.

Auch mit dem Fiskus lag der Filmmogul, der die Amtsgeschäfte – offiziell zumindest – längst an seine Tochter Alice übergeben hat, im Clinch. 73 Millionen Euro an Steuerschuld sollen sich in fast 25 Jahren aufgestaut haben – bei einem kolportierten Vermögen von 750 Millionen Euro. Zu Artur Brauners Filmvermächtnis gehören Winnetou- und Old-Shatterhand-Filme, Dr.-Mabuse-Produktionen, Seichtes wie "Liebe, Tanz und 1000 Schlager" – aber auch großes Kino wie "Die Spaziergängerin von Sans-Souci", Romy Schneiders letzter Film, oder der mit einem Golden Globe ausgezeichnete "Hitlerjunge Salomon". Das deutsche Auswahlgremium schickte diesen Film trotzdem nicht zu den "Oscars". Brauner: "Das verletzt mich bis heute."

Verletzungen wie diese hat immer wieder seine Frau Maria geheilt. "Sie war 71 Jahre lang meine Kraftquelle." Eine Quelle, die im vergangenen Jahr versiegte.

Sein eigenes Leben hätte schon viel früher enden können. In Russland hielten sich die Brauners, die durch die Nazis 49 Verwandte verloren, versteckt. Einmal rettete ihm seine Filmleidenschaft das Leben. 1939 traf er in einem polnischen Wald auf SS-Offiziere. Er lief davon und rettete sich mit einem gewagten Sprung in einen eiskalten Fluss. Brauner: "Das hatte ich mir von einem Western mit Clark Gable abgeschaut."

