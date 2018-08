Big Apple in Mattighofen

Der Schlosshof in Mattighofen mutiert vom 16. bis 19. August wieder zum musikalischen Ableger des "Big Apple". Beim NYC-Musikmarathon werden Musikrichtungen aller Stile – vom Jazz über Gospel bis zu Hip-Hop – präsentiert. Initiator ist der gebürtige Mattighofner Gernot Bernroider. Der Schlagzeuger und Komponist lebte 22 Jahre in New York und will mit dem Festival – gemeinsam mit seinem Veranstaltungspartner Alexander Bruckmoser – das Lebensgefühl dieses Schmelztiegels musikalisch ins Innviertel holen.

Unter den Künstlern sind unter anderem die Soulsängerin Chanda Rule, die Salzburger Rapper und Hip-Hopper Scheibsta & die Buben und MoZuluArt. Das Festivalprogramm ist reichhaltig und beginnt täglich am Vormittag mit Workshops. Am Abend folgen dann die Konzerte, die in Jamsessions bis drei Uhr früh übergehen.

Gernot Bernroider freut sich, dass sich seine Festival-Idee langsam, aber stetig vom Geheimtipp zum "Must-have" entwickelt. Heuer ist der NYC-Musikmarathon Teil des Oberösterreichischen Kultursommers.

NYC-Musikmarathon, Schloss Mattighofen, 16.–19. August Informationen und Karten auf www.nycmusikmarathon.com

