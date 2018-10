Andreas Salcher: Buchpräsentation im OÖN-Forum

Bestseller-Autor Andreas Salcher stellt sein neues Buch "Das ganze Leben in einem Tag" am Mittwoch, 24. Oktober, um 19 Uhr im OÖNachrichten Forum (Promenade 25, Linz) vor.

Andreas Salcher Bild: hermann wakolbinger

Nachrichtenleser können dabei sein und sich unter www.nachrichten.at anmelden. Andreas Salcher teilt in seinem neuen Werk das ganze Leben in 24 Stunden ein. Alle wichtigen Themen, die normalerweise langsam über Jahre reifen, werden so mit einem Mal aus neuer Perspektive erlebbar. "In der ersten Stunde lernen wir mehr als im Rest unseres Lebens – sie umfasst die ersten drei Lebensjahre", sagt Salcher im OÖN-Gespräch. Jedes Kapitel endet mit Fragen, zum Beispiel: Was war die schönste Liebeserklärung, die Sie bisher einem Menschen gemacht haben? Für welche drei Dinge im Leben empfinden Sie besondere Dankbarkeit?

Vortrag und Podiumsdiskussion am Mittwoch, 24. Oktober, 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, Parkmöglichkeiten in der OÖN-Garage.

