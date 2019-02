(Symbolfoto) Bild: colourbox Startseite Gesundheit Schlafmangel als Gesundheitsrisiko Zu wenig oder zu häufig unterbrochener Schlaf fördern die Entstehung von Atherosklerose. 14. Februar 2019 - 06:35 Uhr

Das zeigt eine Studie, die in "Nature" veröffentlich wurde. Schlechter oder unzureichender Schlaf gilt als immer bedeutender werdendes Thema für die Gesundheit. "Fast die Hälfte der Erwachsenen in den USA schläft kürzer als die empfohlenen sieben bis acht Stunden pro Tag. Schlafdefizite erhöhen das Risiko für Adipositas, Diabetes, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber wir wissen noch wenig über den Mechanismus, der Krankheit und Schlaf verbindet", so die Autoren aus Harvard.

