Bild: colourbox

Was wirklich gegen Gelsenstiche hilft

Wer kennt es nicht, das hohe Summen neben dem Ohr, wenn man gerade einschlafen will, das Aufwachen am nächsten Tag, mit einem Minenfeld auf der Haut und dann der unaufhörlich Drang zu kratzen. Wie es garnicht erst soweit kommt und was zu tun ist, wenn man doch gestochen wird, erfahren Sie hier:

31. Juli 2018 - 14:13 Uhr