Das sind die beliebtesten Schönheits-OPs Mehr Brust, weniger Bauch: Was Österreicher an ihrem Körper ändern wollen. Von nachrichten.at, 01. August 2018 - 11:09 Uhr

Schätzungen zufolge werden in Österreich jährlich rund 50.000 Schönheitsoperationen durchgeführt. Das Suchportal schoenheitsklinik.info, das europaweit mehr als 300 Schönheitskliniken listet, hat in einer Auswertung die häufigsten Schönheitseingriffe für Frauen und Männer ermittelt. Basis der Analyse waren rund 25.000 Nutzer, die in den vergangenen zwölf Monaten das Internetportal aufgerufen haben. Das Ergebnis: Bei den Frauen liegt die Brustvergrößerung auf dem ersten Platz und: Immer mehr Männer wollen sich verschönern lassen, ihr Interesse gilt vor allem der Fettabsaugung.

Interessant ist auch das durchschnittliche Alter der Männer und Frauen, die sich auf schoenheitsklinik.info über chirurgische Eingriffe informieren: Bei Frauen liegt das Durchschnittsalter bei 38 Jahren und bei Männern bei 40 Jahren.

Die bei Frauen beliebtesten Schönheitseingriffe:

1. Brustvergrößerung

2. Fettabsaugung

3. Augenlidstraffung

4. Bruststraffung

5. Nasenkorrektur

Diese Schönheits-OPs sind bei Männern gefragt:

1. Fettabsaugung

2. Augenlidstraffung

3. Bauchdeckenstraffung

4. Gynäkomastie (Brustverkleinerung)

5. Nasenkorrektur



