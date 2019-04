Tunnel sicherer als Freilandstraßen

WIEN. Studie: Unfallrisiko ist in Tunneln ohne Gegenverkehr sogar noch höher.

Unfall im Tunnel Kienberg (A9) (Kerschi) Bild: Foto: Jack Haijes

Eine Studie des Verkehrsministeriums zur Verkehrssicherheit in Tunneln kam zu überraschenden Ergebnissen: Die Wahrscheinlichkeit, in einem Autobahn- oder Schnellstraßentunnel zu verunglücken, ist demnach geringer als auf derselben Straße im Freiland.

Je einer Milliarde gefahrener Kilometer ereignen sich auf einer Autobahn 85 Unfälle mit Verletzten, auf Schnellstraßen sind es 86, in den Tunnelabschnitten liegt die Zahl der Unfälle mit Personenschaden mit 67 aber deutlich niedriger. Auch bei den tödlichen Unfällen je einer Milliarde Kilometer liegen die Tunnelabschnitte mit 4,58 Toten deutlich hinter den Schnellstraßen mit 5,34 Todesopfern.

Durchaus überraschend ist noch ein weiteres Ergebnis der Studie: Das Unfallrisiko in einem Tunnel ohne Gegenverkehr ist demnach höher als in Tunneln ohne zweite Röhre. In den Tunneln mit Gegenverkehr ereigneten sich je einer Milliarde gefahrener Kilometer 53,5 Unfälle, in Röhren ohne Gegenverkehr waren es 60 Kollisionen. Das Risiko, bei einem Tunnelunfall getötet zu werden, ist jedoch, wenn es Gegenverkehr gibt, dreimal größer.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema