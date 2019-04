Ganz tolle Hasen: Ein paar Fakten zum Osterfest

Der Osterhase hat in der Geschichte der Menschheit schon verschiedenste Rollen übernommen. Wussten Sie zum Beispiel, dass ...

Blick in die Osterhasen-Werkstatt (apa) Bild: APA/BARBARA GINDL

... der bisher wohl teuerste Osterhase 43.000 Euro kostete? Er hatte Diamantaugen und war 38 Zentimeter groß. Um ihn zu schaffen, brauchte der britische Chocolatier Martin Chiffers 40 Stunden.

... der größte Schokohase viereinhalb Meter hoch und rund 4200 Kilo schwer ist? Neun Menschen arbeiteten 2017 in Brasilien acht Tage lang an der süßen Skulptur.

... zumindest ein Hase Eier legt – und zwar das Seehasen-Weibchen? Um Ostern haben die in der Ostsee lebenden Fische ihre Laichzeit. Ihre orange-roten Eier werden schwarz gefärbt, gesalzen und als "Deutscher Kaviar" verkauft.

... die Redewendung "Mein Name ist Hase" aus dem 19. Jahrhundert stammt? Sie geht auf den Heidelberger Jus-Studenten Viktor Hase zurück. Einer seiner Freunde hatte in einem Duell seinen Gegner erschossen. Hase lieh ihm seinen Studentenausweis, damit er über die Grenze verschwinden konnte. Vor Gericht sagte der Fluchthelfer: "Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts" und kam glimpflich davon.

... das Playboy-Bunny zu den berühmtesten Logos der Welt zählt? Der verstorbene Gründer des Männermagazins, Hugh Hefner, mochte aber auch die echten Tiere und spendete Geld für deren Schutz. So ist eine gefährdete Kaninchenart sogar nach ihm benannt – die Sylvilagus palustris hefneri.

Quiz: Was wissen Sie über das Osterfest?

Ostern ist vor Pfingsten und Weihnachten der höchste Feiertag in der Katholischen Kirche. Rund um die Osterfeiertage gibt es zahlreiche Bräuche und Riten. Glocken verreisen, auf den Tellern landet vielerorts Spinat. Machen Sie mit und testen Sie Ihr Wissen rund um das Osterfest!

