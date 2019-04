Diebe haben es nur auf Kaugummi, Schokolade und Thunfisch abgesehen

WIEN. Seit November 2018 ging in Wien eine Bande aus Montenegro auf Diebestour. Die Langfinger hatten offenbar nur Kaugummi, Schokolade und Thunfischdosen interessiert.

Das Diebesgut Bild: LPD Wien

Bei ihnen fanden die Polizisten genau diese drei Produkte im Wert von 430 Euro, als sie Anfang April in der Thaliastraße in Wien-Ottakring gefasst wurden.

Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer besuchten die Täter ausschließlich Filialen der Supermarktkette Billa. Bekannt sind Tatorte am Alsergrund, in Penzing, Ottakring und Hernals. Neben den drei Festgenommenen - 25, 26 und 28 Jahre alt - wurden drei weitere Verdächtige ausgeforscht. Der Gruppe wurden bisher 18 Delikte in mehreren Geschäften zugeordnet. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

