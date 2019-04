Asfinag sperrte Schnellstraße für Entenfamilie

BRUCK AN DER MUR. Ein Herz für Tiere haben die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei in den vergangenen Tagen in der Steiermark bewiesen.

Gleich zwei tierische Einsätze galt es abzuarbeiten. Am Sonntag hatte sich eine Entenfamilie auf die Fahrbahn der S 35, Brucker Schnellstraße, verirrt. Die Entenmutter und ihre zehn Küken waren quasi als "Geistergeher" in Richtung Graz unterwegs, teilte die Asfinag am Dienstag mit.

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer schlugen Alarm, auch die Polizei rückte an. Die S 35 wurde in diesem Bereich sofort gesperrt, damit die Mitarbeiter der Verkehrsmanagement-Zentrale die Enten sicher zum Ufer der nahen Mur eskortieren konnten.

Video: Das Video der Entenfamilie erobert derzeit die Herzen der Facebook-Community

Montagabend folgte der nächste Einsatz. Ein zweijähriger Beagle war nahe dem Knoten Bruck ausgerissen. Zwei Mitarbeiter, die gerade in diesem Bereich unterwegs, konnten den Hund in Zusammenarbeit mit der Autobahnpolizei schnell in Sicherheit bringen und unversehrt den Besitzern übergeben, die sich in der Zwischenzeit bereits bei der Polizei gemeldet hatten.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema