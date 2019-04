Mehr Chronik

RANGERSDORF. Ein 56-jähriger Kärntner ist am Ostersonntag bei Arbeiten in seiner Zisterne durch eine ...

WIEN/ WOLFURT. Zwei vorerst unbekannte Täter haben am Samstagabend versucht, eine 22-Jährige in Wolfurt zu ...

NIEDERLEIS. Eine Mutter und ihre Tochter sind am Samstagabend in ihrem Haus in Nodendorf (Bezirk ...