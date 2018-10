Wien verschärft das Hundegesetz, in Oberösterreich denkt man nicht daran

WIEN / LINZ. In Wien kommt Leinen- und Maulkorbpflicht für "Kampfhunde" und Alko-Limit für Halter.

Pitbull mit Maulkorb: Für die Haltung "gefährlicher" Rassen gelten in Wien künftig rigorose Bestimmungen. Bild: dpa

Äußerln gehen mit Rottweiler, Pitbull, Mastiff: Das darf man in Wien künftig nur noch, wenn man den Vierbeiner an der kurzen Leine (höchstens 1,5 Meter) führt und ihm noch dazu einen Maulkorb anlegt. Denn am 25. Oktober wird der Landtag eine Novelle des Tierschutzgesetzes beschließen, das eine allgemeine Leinen- und Maulkorbpflicht für zwölf als gefährlich eingestufte Hunderassen ("Listenhunde") und ihre Kreuzungen vorsieht.

In Oberösterreich bleibt das Hundeleben weniger streng reglementiert: "Wir planen keine Verschärfung des Gesetzes", sagte gestern Catharina Leibetseder, im Ressort von Sicherheitslandesrat Elmar Podgorschek (FP) zuständig für das Hundehaltegesetz. Die geltenden Bestimmungen würden genügen, zumal die zuständige Gemeinde im Einzelfall Leinen- und Maulkorbpflicht verordnen könne, wenn ein Hund (egal welcher Rasse) zugebissen hat.

Prüfung alle zwei Jahre

Anlass für die Wiener Gesetzesnovelle war die tödliche Attacke eines Rottweilers auf ein Kleinkind am 10. September in der Donaustadt. Neben der Einführung der Leinen- und Maulkorbpflicht werden auch die Bedingungen für den Erwerb des Hundeführscheins für Halter von "Listenhunden" verschärft: Er muss künftig alle zwei Jahre neu erworben werden und enthält neben theoretischem Teil einen Praxistest, in dem der Hund seine Ungefährlichkeit erweisen muss. Hinzu kommt eine Alkoholobergrenze von 0,5 Promille für jene Personen, die mit Listenhunden unterwegs sind.

Auch Oberösterreichs Hundehalter müssen einen "Hundeführschein" machen. Bei uns heißt er "Sachkunde-Nachweis". Die zweistündigen Kurse werden von den Gemeinden ausgeschrieben, Tierarzt und Hundetrainer lehren die Theorie der Hundehaltung.

Für auffällige Hunde gilt ein erweiterter Sachkundenachweis mit anschließender Prüfung durch die Bezirkshauptmannschaft. Die Kategorie "Listenhunde" gibt es bei uns nicht. "Vielmehr müssen Hunde aller Rassen an öffentlichen Plätzen im Ortsgebiet entweder an der Leine oder mit Maulkorb geführt werden", sagt Leibetseder.

Sowohl Leine als auch Maulkorb sind hingegen in öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen, Kindergärten, Einkaufszentren, Gaststätten und Badeplätzen verpflichtend. Wer gegen das Gesetz verstößt, riskiert eine Verwaltungsstrafe von bis zu 7000 Euro.

Hundegesetz neu: Tödliche Attacke als Anlassfall

Erschütterung löste die Nachricht vom Tod des 17 Monate alten Waris aus Wien-Donaustadt aus, der am 10. September bei einem Spaziergang mit seinen Großeltern vom Rottweiler einer betrunkenen Hundehalterin angegriffen worden war. Das Kleinkind erlitt dabei so schwere Kopfverletzungen, dass es zwei Wochen später im Spital starb. Das war der Anlassfall für die geplante Verschärfung des Hundehaltegesetzes in Wien. Der Rottweiler wurde eingeschläfert, weil er sich auch im Tierheim aggressiv verhalten hatte. Gegen die Besitzerin wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Suche nach Hundebesitzer

Der jüngste Fall einer Hunde-Attacke in Oberösterreich wurde am Dienstag bekannt. Ein 80-Jähriger hatte sich gegen 12.15 Uhr bei der Anton-Schosser-Hütte in Reichraming auf eine Bank gesetzt, als ein ca. 55-jähriger, korpulenter Wanderer mit zwei Schäfer-Mischlingen vorbeikam. Einer der Hunde schnappte zu und verletzte den Pensionisten an der Hand. Der Besitzer gab dem 80-Jährigen einen Zettel mit seinen Daten, die sich später als falsch erwiesen. Die Polizei Garsten bittet um Hinweise unter Tel. 059133-4150.

Zwei Tage zuvor hatte ein Dackel bei einem Heurigen in Perchtoldsdorf in Niederösterreich ein zweijähriges Mädchen ins Gesicht gebissen und schwer verletzt.

