Weil sie reißen könnten: Durex ruft Kondome zurück

WIEN. Weil sie bei Beanspruchung reißen oder undicht werden könnten, ruft der Kondomhersteller Durex eine Charge latexfreier Kondome zurück.

Anfang August wurde in Österreich einen Rückruf einer bestimmten Charge der latexfreien Kondome der Sorte Durex Natural Feeling Easy Glide (Packung mit zwölf Kondomen) gestartet. Weitere betroffene Durex-Produkte wurden in Österreich nicht in den Verkehr gebracht, heißt es auf der Website des Herstellers.

"Wir haben festgestellt, dass eine begrenzte Anzahl von latexfreien Kondomen, hergestellt innerhalb eines begrenzten Produktionszeitraumes, nicht unseren strengen Anforderungen zur Produkthaltbarkeit standhält", teilt Durex weiter mit. Betroffen ist folgende Charge:

Natural Feeling Easy Glide, 12 Kondome Charge: 1000399885 EAN Stück: 4002448118312

Die Chargennummer befindet sich an der Unterseite der Verpackung (siehe Abbildung) oder auf der einzelnen Kondomfolie.

"Sollte wider Erwarten ein Kondom während der Verwendung reißen oder undicht werden, erinnern wir unsere Kunden daran, dass entsprechend den allgemeinen Produkthinweisen auf der Verpackung innerhalb von 72 Stunden ein Arzt oder Apotheker aufgesucht werden sollte", so Durex.

