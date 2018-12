Tirol: 20-facher Mord in Syrien - Schuldspruch für Angeklagten

Wie viele Schutzsuchende haben eine vergleichbare Vitae?



Der Messerstecher von Steyr war mit seinem 17 Jahren angeblich auch in ein Tötungsdelikt verwickelt.



Was wurde aus dem Messerstecher von der Innsbrucker Bogenmeile? Still geworden um diesen abgelehnten Asylwerber aus Afghanistan, der dank einer namhaften Hilfsorganisation noch in A war und einen Vorarlberger tödlich verletzt hat.



Man kann immer nur betonen: Wer in seinem Herkunftsland nicht in der Lage war, sein Leben friedlich zu gestalten, der kann es hier in A auch nicht.