Schönbrunner Panda-Zwillinge feiern heute ihren zweiten Geburtstag

WIEN. Am Dienstag, 7. August wird im Tiergarten Schönbrunn Geburtstag gefeiert: Die Panda-Zwillinge Fu Feng und Fu Ban werden zwei Jahre alt.

Ihre Aufzucht ist eine weltweite Sensation. Mama Yang Yang ist das erste Panda-Weibchen in Menschenobhut, das Zwillinge ohne menschliche Hilfe großzieht. Für die flauschigen Geschwister wird es an ihrem Geburtstag eine Überraschung geben, kündigte der Zoo an.

Heute um 10.30 wird es ein Geschenk geben

Ihre erste Geburtstagsfeier hat Pandamädchen Fu Feng damals einfach verschlafen - ihr Bruder und ihre Mutter haben die Geschenke ausgepackt. "Die Pfleger basteln wieder etwas Nettes für die beiden. Die Geschenke werden selbstverständlich mit Leckereien versehen. Mit ziemlicher Sicherheit wird ihre Mutter Yang Yang wieder eifrig mitnaschen, aber wir hoffen natürlich, dass auch die Kleinen Spaß daran haben werden", sagte Zoologin Eveline Dungl.

Die Zwillinge sind mittlerweile schon "Teenager"

"Mit fast zwei Jahren sind sie schon sehr selbstständig unterwegs. Sie schätzen aber nach wie vor die Nähe ihrer Mutter und trinken sogar fallweise noch bei ihr", schilderte Dungl. "Gerade beim Bambus-Fressen sitzen alle drei meist beisammen und die Zwillinge stehlen ihr die frisch geschälten Bambusstangen."

Die gemeinsame Zeit wird aber bald ein Ende haben, denn die Pandazwillinge werden im November nach China übersiedeln, so wie einst ihre Brüder Fu Long, Fu Hu und Fu Bao.

