Nazi-Devotionalien und Waffen bei Hausdurchsuchung gefunden

Und wenn er erwischt wird, behauptet er, als Taranis lediglich ein "besorgter Bürger" und Ned?Deppad! zu sein und Pippilangstrumpft008, nur Heimatliebe ("so ehrlich und echt") habe ihn bewogen, die malefiz'schen Sorgen, die gar nicht mehr Selten sind, zu teilen:



"Überlegen Sie einmal, was einer der Mitgründe dafür ist, dass Österreich gespalten ist.



Ein paar Hinweise: überbordender Zuzug, steigende Kriminalitätsrate, tlw. Ungleichbehandlung gg. Migranten, sinkendes Niveau in Kindergärten/Schulen infolge Nichtintegrationswilligkeit (Sprache/Sitten/Traditionen/Gebräuche)... etc. etc. etc."