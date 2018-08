Nach Besuch in "Vergnügungssauna": Ein Verletzter bei Verfolgungsjagd

VILLACH. Nach dem Besuch einer "Wellness-Vergnügungssauna" ist es am Freitagabend in Villach zu einer Verfolgungsjagd gekommen. Ein 34-Jähriger wurde dabei von einem Auto mitgeschleift und verletzt.

Nach dem Besuch der Vergnügungssauna ging es heiß her (Symbolfoto) Bild: colourbox.com

Der Mann hatte in dem Etablissement mehrere Tausend Euro in einem Spind versperrt. Wenig später bemerkte er, dass das Geld gestohlen worden war.

Gemeinsam mit den Security-Mitarbeitern gelang es dem 34-Jährigen, der das Etablissement gemeinsam mit seinen Brüdern besuchte, den Dieb ausfindig zu machen. Bilder der Überwachungskamera zeigten, wie der 55-jährige Steirer mit dem gestohlenen Geld am Parkplatz des Lokals in seinen Pkw einstieg und davon fuhr.

Das Brüder-Trio suchte daraufhin nach dem Dieb. Tatsächlich konnten sie den Pkw ausfindig machen und nahmen die Verfolgung auf. An einer Kreuzung wollten die Kärntner den Steirer zur Rede stellen, doch dieser gab plötzlich Vollgas. Der 34-Jährige wurde dabei vom Auto erfasst und mitgeschleift. Die Rettung brachte den Verletzten ins Krankenhaus.

Im Zuge der Fahndung wurde der Steirer - seine Identität wurde über das Autokennzeichen ermittelt - knapp vor Mitternacht in seinem Wohnort in der Steiermark von einer Streife angehalten. Er zeigte sich zum Gelddiebstahl, nicht aber zur Körperverletzung geständig und übergab das gestohlene Geld an die Polizisten. Der Mann wird angezeigt, allerdings müssen auch die drei Brüder mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.

