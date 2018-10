Mostviertler Bürgermeister fälschte Einwohnerzahl

ST. PÖLTEN. Schwere Vorwürfe gegen Mostviertler Ex-Ortschef – er ist teilweise geständig

Der Verhandlungsort in St. Pölten (APA) Bild: APA

Wegen Untreue, Betrug, Diebstahl sowie Missbrauch der Amtsgewalt muss sich seit Dienstag der frühere Bürgermeister (49) einer Gemeinde im Bezirk St. Pölten-Land vor dem Landesgericht St. Pölten verantworten.

Der Ex-Politiker zeigte sich teilweise geständig, in seiner Amtszeit zwischen 2007 und 2013 Eintragungen in das Zentrale Melderegister (ZMR) gefälscht zu haben, um die Gemeinde über die 2500-Einwohner-Schwelle zu heben. Das erhöhte zwar sein Gehalt, sei aber nicht sein Motiv gewesen. "Jede Wählerstimme zugunsten meiner Person war ein wichtiges Argument", sagte der ehemalige Gemeindechef. Außerdem räumte er ein, Verteidigerkosten für einen Rechtsstreit, die ihm von der Versicherung bereits ersetzt worden waren, von der Gemeinde gefordert zu haben. Den Vorwurf, eine Überweisung von 9000 Euro aus dem Gemeindebudget für Streusplitt an eine Baufirma veranlasst zu haben und im Gegenzug Arbeiten an seiner privaten Gartenmauer vornehmen haben zu lassen, bestritt der Ex-Politiker. Das sei "völlig aus der Luft gegriffen", die Kosten für die Mauer von 6000 Euro habe er privat bezahlt.

Dass 48.000 Euro an Aufschließungsgebühren für ein Wohnbauprojekt einer Genossenschaft nicht vorgeschrieben worden waren, sei eine "Verschlampung in der Verwaltung", also der Fehler einer Gemeindeangestellten gewesen.

Der Gerichtsprozess wird am Donnerstag fortgesetzt.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema