Mann in der Donau ertrunken

WIEN. Ein Mann ist am Dienstagnachmittag in der Neuen Donau in Wien-Donaustadt ertrunken - zwei Tage, nachdem eine 60-Jährige tot in der Donau gefunden worden war.

Die Sprecherin der Berufsrettung, Corina Had, bestätigte am Freitag einen Bericht auf "orf.at". Der Mann war im Wasser untergegangen und zehn bis 15 Minuten unter Wasser gewesen. Feuerwehrtaucher bargen ihn, er konnte jedoch nicht mehr reanimiert werden.

Laut Zeugen wollte der etwa Mitte-50-Jährige gegen 17.30 Uhr beim linken Ufer der Neuen Donau in der Lobau schwimmen gehen. "Eine Frau hat bemerkt, dass er offenbar gesundheitliche Probleme hatte und die Einsatzkräfte verständigt", sagte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl. "Die Anzeigerin und andere Personen haben noch versucht, den Mann zu retten. Insgesamt waren 26 Feuerwehrkräfte im Einsatz."

Zwar sei der Mann relativ schnell von den Tauchern gefunden worden, so Figerl, "der anwesende Arzt konnte jedoch nur mehr den Tod feststellen". Auch der Wiener Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Mann fand tote Ehefrau

Ein Mann hat am Mittwoch seine Ehefrau bei Zeiselmauer (Bezirk Tulln) tot in der Donau gefunden. Die 60-jährige Wienerin galt seit Sonntag als abgängig. "Gewalteinwirkung war nicht Ursache des Todes", hieß es von der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Donnerstag nach der Obduktion auf Anfrage. Das Ergebnis einer toxikologischen Untersuchung sei noch ausständig. Laut "Kurier" ist die Frau ertrunken.

Der Mann hatte die Wienerin nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Sonntag nach einem Aufenthalt in Zeiselmauer als vermisst gemeldet. Eine Suchaktion der Einsatzkräfte am Wochenende blieb erfolglos.

Der Ehemann dürfte laut Medienberichten daraufhin auf eigene Faust weiter gesucht haben. Am Mittwoch fand er demnach zunächst Kleidungsstücke und dann die Leiche der 60-Jährigen.

