Lotto: Zwillingsjackpot am Mittwoch

Schon zum neunten Mal endete die Lotto-Ziehung ohne Sechser und ohne Fünfer mit Zusatzzahl. Damit wird 2018 als das Jahr der "Zwillingsjackpots" in die Lotto Geschichte eingehen. Und so gibt es am Mittwoch tolle Gewinnchancen, denn beim Sechser wird es um rund 1,6 Millionen Euro gehen, und beim Fünfer mit Zusatzzahl um etwa 220.000 Euro.

Und schließlich geht es beim Joker ebenfalls um einen Jackpot, da keine Quittung die richtige Joker Zahl trug. Gewinner gab es hier aber trotzdem, denn unter allen Joker-Tipps der vergangenen Woche wurden viermal 88.888 Euro verlost.

Die richtige Zahlen vom Sonntag: 22, 24, 27, 34, 35, 44, Zusatzzahl 30

Jokerzahl: 5 6 0 1 1 7