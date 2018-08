Es gibt in Österreich mehrere Erdbeben-Bruch-Linien.



Die aktivste ist vom Semmering über das Wiener Becken bis Wien und Bratislava.



Eine weitere verläuft in der Mur-Mürz-Furche, eine von Landeck in Tirol über die Nördlichen Kalkalpen nach Osten.



Eine weitere befindet sich an der Südgrenze entlang der Karwanken.



Glücklicherweise hatten wir in Österreich seit mehreren hundert Jahren keine schwerden Erdbeben.